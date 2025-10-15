„Lacul lebedelor” răsună din nou la Sankt Petersburg: Tinerii ruși sfidează regimul Putin cântând o melodie interzisă VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:56
Vladimir Putin FOTO: Hepta

Pe străzile din Sankt Petersburg, muzica a devenit formă de protest. În weekend, mai multe grupuri de tineri au ieșit pe celebrul bulevard Nevski Prospect și au cântat cântece anti-război, într-un gest rar de curaj pentru o Rusie tot mai marcată de represiune.

Imaginile publicate de canalul Nexta TV arată oameni care cântă versuri interzise, în timp ce trecătorii privesc uimiți. Potrivit TVP World, autoritățile nu au raportat până acum arestări.

Protestatarii au interpretat piesa „Cooperative Swan Lake”, semnată de rapperul Noize MC, artist declarat „extremist” și „agent străin” de regimul de la Kremlin pentru poziția sa pro-Ucraina și apelurile repetate la schimbarea puterii. Melodia, interzisă în Rusia în mai 2025 printr-o decizie a unui tribunal din Sankt Petersburg, a devenit între timp un simbol al rezistenței culturale.

„Unde ați fost timp de opt ani, monștri nenorociți?! Vreau să văd balet — lăsați lebedele să danseze!”, se aude în refren, urmat de versurile cu tentă politică: „Bătrânul din buncăr încă mai crede că suntem în 1985” și „Când țarul va muri, vom dansa din nou — ”Lacul lebedelor” pe toate ecranele”.

Mesajul este limpede: ironie amară față de propaganda oficială și o chemare la sfârșitul totalitarismului. Titlul melodiei trimite direct la tradiția sovietică de a difuza baletul „Lacul lebedelor” la televiziune în timpul crizelor politice majore — un cod vizual al schimbării de regim, folosit inclusiv în timpul puciului din 1991.

Noize MC, pe numele său real Ivan Alekseiev, are 40 de ani și trăiește în exil în Lituania. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ruși care au denunțat public războiul din Ucraina, încă de la începutul invaziei din 2022. În ciuda interdicțiilor, muzica lui continuă să circule online, prin VPN-uri și pe platforme ca YouTube, unde piesele sale adună milioane de vizualizări.

Protestul spontan din Sankt Petersburg a avut loc într-un moment în care autoritățile ruse intensifică represiunea împotriva vocilor critice. În Rusia de astăzi, chiar și simplul fapt de a fredona o melodie interzisă poate fi considerat un act de disidență.

