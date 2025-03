Președintele ECFR, despre discuțiile SUA - Rusia: Trump este total neserios. SUA au acordat prea mult teren lui Vladimir Putin VIDEO

Fostul premier suedez și actual co-președinte al Consiliului European al Relațiilor Externe, Carl Bildt, a criticat eforturile SUA de a realiza pacea, susținând că administrația lui Donald Trump i-a acordat prea mult teren lui Vladimir Putin.

Administrația americană este destabilizatoare, împotriva ordinii bazate pe reguli, iar lipsa ei de a se confrunta cu Vladimir Putin face ca încercările președintelui Trump de a intermedia pacea să fie „amatoricești”, a declarat fostul premier suedez Carl Bildt pentru BBC într-un interviu.

”Donald Trump este o persoană total neserioasă. Trebuie să luam această neseriozitate în serios. Nu ne putem baza pe americani să facă nimic. Sunt total imprevizibili. Trump se poate întoarce mâine să zică cu totul altceva. Nu ne putem baza pe SUA. Trebuie să sperăm la ceea ce este mai bine, dar să ne pregătim pentru ceea ce este mai rău. Varianta cea mai rea este cea prezentată de Trump și Vance în Biroul Oval zilele trecute. Este o altă realitate pentru Europa”, declară co-președintele ECFR.

Bildt susține că actuala administrație a afectat poziția SUA și că atingerea păcii nu se poate face fără a pune suficientă presiune asupra lui Vladimir Putin. „O încetare a focului nu este iminentă și nu există niciun semn că Kremlinul ar face concesii sau că ar avea vreun interes în o încetare a focului”, spune fostul prim-ministru al Suediei.

„Avem o administrație americană care a făcut din America o țară destabilizatoare și care este clar, explicit împotriva ordinii bazate pe reguli, clar rerespectând ceea ce noi europenii vedem ca fiind fundamental pentru securitatea noastră – adică integritatea și suveranitatea Ucrainei – și nu este pregătită să se confrunte”, a declarat Bildt, care în prezent co-prezidează grupul de reflecție al Consiliului European al Relațiilor Externe, duminică.

Atingerea păcii „nu va fi posibilă dacă nu puneți presiune asupra lui Putin”, a spus Bildt, adăugând: „Nu cred că cineva crede că va fi posibil să pună capăt războiului fără a pune presiune asupra Rusiei. Dacă nu există presiuni asupra Rusiei, domnul Putin va continua”.

