Autoritățile din Kiev au anunțat luni, 14 martie, că armata rusă a bombardat un cartier din Kiev, ulterior izbucnind un incendiu.

La fața locului au ajuns pompierii și salvarea și au constatat că mai multe apartamente au fost incendiate, iar casa scării și fațada unei clădiri au fost distruse.

Nouă echipaje de salvare s-au deplasat în cartierul Obolon. La ora 7 dimineața incendiul cuprinsese o clădire de locuințe cu nouă etaje, focul fiind extins pe 500 de metri pătrați. Au fost salvate patru persoane, iar căutările continuă. Încă nu sunt disponibile informații referitoare la posibilele victime.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J