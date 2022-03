Cartiere rezidențiale din Lîsîceansk, oraș din estul Ucrainei, în regiunea Luhansk, au fost bombardate de trupele ruse.

Oficialii ucraineni anunță că sunt victime în urma atacurilor forțelor ruse în Lîsîceansk, dar încă nu se cunoaște numărul acestora.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO