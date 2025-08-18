Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump

Autor: Silvia Salcie
Luni, 18 August 2025, ora 17:35
701 citiri
Ținuta lui Zelenski la întâlnirea din februarie de la Casa Albă FOTO / Hepta

Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni, 18 august, cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul Oval le-a displăcut miliardarului şi vicepreşedintelui său J. D. Vance, declară două surse Axios, relatează Le Figaro.

Potrivit celor două surse, oficiali ucraineni au fost întrebaţi de către Casa Albă dacă Zelenski va purta costum la întâlnirea cu Donald Trump în Biroul Oval.

Asta întrucât în opinia lui Trump, ţinuta este primordială. La ultima lor întâlnire la Washington, la 28 februarie, - care a fost un fiasco diplomatic, iar Zelenski a fost umilit - liderul de la Kiev s-a prezentat într-o ţinută militară care i-a displăcut profund omologului său american.

”E îngrozitor de bine îmbrăcat azi”, declara atunci sarcastic miliardarul.

Potrivit Axios, unii oficiali americani credeau atunci că faptul că Zelenski nu a purtat un costum a contribuit într-o anumită măsură la rezultatul dezastruos al întâlnirii.

Surse au declarat Axios că Zelenski urmează să se prezinte la Casa Albă purtând aceeaşi jachetă neagră ca la summitul NATO de la Haga, în iunie.

”Va fi o haină stil costum, dar nu costum complet”, a declarat Axios una dintre surse.

La summitul NATO din Olanda, Volodimir Zelenski a purtat pentru prima oară de la invazia rusă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, altceva decât o ţinută militară.

Acest lucru l-a ”încântat” atunci pe Donald Trump, potrivit unor oficiali americani.

”Zelenski a venit ca o fiinţă umană normală, nu ca un nebun. Era îmbrăcat cum ar trebui să se îmbrace cineva la NATO. Ei au avut, deci, o conversaţie bună”, declara Axios, la acea vreme, un oficial american.

Un consilier al preşedintelui a declarat, glumind în parte, că ”ar fi un semn bun pentru pace” dacă Volodimir Zelenski ar purta un costum luni.

”Nu ne aşteptăm s-o facă”, a adăugat imediat această sursă. ”Ar fi bine dacă ar purta o cravată, dar nu ne aşteptăm la asta”, a declarat alt consilier.

Această sursă declară că vicepreşedintele J. D. Vance a fost cel mai deranjat de felul cum a apărut şi de atitudinea lui Volodimir Zelenski la ultima lor întâlnire în Biroul Oval.

”Povestea cravatei a fost treaba lui JD la început”, declară el.

Însă, potrivit surselor citate, preşedintele ucrainean nu intenţionează să poarte o cravată.

