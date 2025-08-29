Reacția întârziată a Casei Albe despre atacul devastator de la Kiev: „Și Ucraina a lovit rafinării ruseşti”

Președintele Donald Trump „nu a fost mulțumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete și drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Forțele ruse au bombardat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, lansând valuri de atacuri aeriene asupra țintelor din capitală și din întreaga țară. Cel puțin 18 persoane - inclusiv patru copii, potrivit celui mai recent bilanț - au fost ucise și 38 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni. A fost cel mai violent atac de la întâlnirea Trump-Putin, din Alaska.

De la întâlnirea care a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, s-au înregistrat puține progrese către un armistițiu între Rusia și Ucraina, în ciuda încercărilor lui Trump de a negocia oprirea luptelor.

„Nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Sunt două țări care se află în război de foarte mult timp”, a spus Leavitt despre Trump.

Acesta din urmă denunţase anterior atacurile ca fiind „îngrozitoare”.

„Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”, a continuat Karoline Leavitt, aruncând responsabilitatea asupra ambilor beligeranţi.

Ea a spus că Trump doreşte încheierea războiului, dar că „poate ambele părţi ale acestui conflict nu sunt pregătite să îl încheie”.

Republicanul de 79 de ani a desfăşurat recent o activitate diplomatică intensă, întâlnindu-se mai întâi cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, iar la scurt timp după aceea primindu-i la Casa Albă pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi pe unii liderii europeni.

El a promis atunci că îi va reuni pe preşedinţii rus şi ucrainean în jurul aceleiaşi mese.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a afirmat joi că este „evident că nu va exista nicio întâlnire” în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluţie la conflict.

Ea a subliniat că Trump dorește încheierea războiului, dar că „poate ambele părți ale acestui conflict nu sunt pregătite să îl încheie”.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți, la emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, că plănuiește să se întâlnească săptămâna aceasta, la New York, cu reprezentanți ai Ucrainei. Întâlnirea este așteptată să aibă loc vineri.

Trump a făcut presiuni pentru ca Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să aibă o întâlnire, iar apoi el să li se alăture într-o reuniune în trei pentru a discuta despre încheierea războiului.

Însă o astfel de întâlnire Putin–Zelenski nu este deocamdată prevăzută. Întrebat luni de ce Putin ezită să se întâlnească cu Zelenski, Trump a spus că Putin pur și simplu nu îl place.

