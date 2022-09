Câți oameni a pierdut Rusia pentru fiecare kilometru pătrat invadat în Ucraina. "Până acum, 18.000 de soldați ai Kremlinului au murit în război"

În trei luni de la declanșarea războiului din Ucraina, Rusia a reușit să cucerească doar 612 kilometri pătrați după ce ucrainenii au început să-și recapete o parte din patrie.

Numărul de sacrificii rusești pentru fiecare metru pătrat cucerit dezvăluie amploarea dezastrului suferit de Vladimir Putin.

Conform lui Def Mon, un analist popular pe Twitter, după trei luni de război Rusia a reușit să captureze doar 612 km pătrați. Pentru aceștia, armata lui Vladimir Putin a trebuit s[ sacrifice 18.000 de soldați, 648 de tancuri și 1023 de APC-uri.

Privind invers, armata rusească a pierdut 29,4 soldați, 1.05 tancuri și 1.64 APC-uri pentru fiecare kilometru din teritoriul ucrainean cucerit.

Fiecare soldat rusesc a „valorat” 182 de metri pătrați.

Conform unui alt calcul, Rusia mai are încă 481.063 de kilometri. Teritoriul cucerit până în prezent reprezintă 0.127% din toată supravața Ucrainei. Pentru a ajunge la 100%, Rusia ar avea nevoie de 196,5 ani.

Three month UA vs RU advances.

Time period: 20220602-20220902

Total RU areal gain: 612 km2

During this time period UA have reported RU lost (according to UA):

18000 personnel or 29.4 per km2

648 tanks or 1.05 per km2

1023 APCs 1.64 per km2 pic.twitter.com/IKkpNPZfif