Ororile comise de trupele ruse în Bucea sunt documentate fără oprire. Avocatul Poporului din Ucraina, Liudmila Denisova, amintește cazul a 25 de fete și femei între 14 și 24 de ani, ținute în subsolul unei case și violate săptămâni în șir.

Liudmila Denisova spune că 9 dintre cele 25 de victime au rămas însărcinate în urma violurilor repetate, arată publicația Hromadske.

Liudmila Denisova precizează că este imposibil de estimat amploarea agresiunilor sexuale întrucât nu toate victimele raportează violul. Denisova a dat mai multe declarații pentru un documentar realizat de BBC:

"Soldații ruși le-au spus că le vor viola până la punctul în care nu vor dori să aibă contact sexual cu niciun alt bărbat, pentru a le împiedica să aibă copii ucraineni".

Avocatul Poporului a amintit cu prilejul interviului și despre o altă mărturie zguduitoare care i-a parvenit:

"O femeie de 25 de ani a sunat să ne spună că sora ei de 16 ani a fost violată în stradă, în fața ei. Ea a spus că rușii urlau „Asta se va întâmpla cu fiecare prostituată nazistă!” în timp ce o violau pe sora ei".

”Majoritatea dintre ele (victime - n.red.) caută acum sprijin psihologic, așa că nu putem consemna aceasta ca infracțiune dacă nu ne oferă dovezile lor”, adaugă oficialul ucrainean.

Denisova declara pentru New York Times că printre cazurile documentate se numără cel al unui grup de femei și fete ținute la subsolul unei case din Bucea, unde au fost agresate repetat mai multe zile.

”Nivelul de brutalitate al armatei teroriștilor și călăilor din Federația Rusă nu cunoaște limite”, spune Avocatul Poporului, care a făcut apel la Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite să „țină cont de aceste fapte ale crimelor de război ale Rusiei în Ucraina”.

Publicația americană amintea că weekendul trecut au fost descoperite 360 de cadavre în casele și pe străzile din Bucea. 250 dintre ele au urme de gloanțe și schije. Jurnaliștii au făcut o hartă a locurilor unde s-au găsit cadavrele.

”Au împușcat totul. Au tras în case. Au împușcat o femeie pe stradă. Au tras în câini”, le-a spus Anatoly Rodchenko, un profesor pensionar de fizică din Bucea.

The New York Times publishes a map of the killings of civilians in #Bucha, which was compiled thanks to journalists who were in #Ukraine pic.twitter.com/wRasbk6hJp