Ce primește la schimb România pentru donarea sistemului PATRIOT?

România poate să pună condiții SUA și Alianței NATO?

Istoria recentă probează din nou faptul că nimic nu este întâmplător, cel puțin în țara noastră! De ce donează președintele României un sistem PATRIOT pentru Ucraina?

În data de 6 mai 2024, președintele Klaus Iohannis se deplasa într-o vizită privată în SUA pentru a ridica "un premiu oferit de un think-tank!" Întâmplător sau nu, caracterul vizitei a fost schimbat în avion, în urma unui telefon, vizita privată devenind una de lucru! Motivul? Chemarea la raport sau nevoia de sprijin pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina?

După o întâlnire cu președintele american Joe Biden, președintele Klaus Iohannis amintea, la Washington, pe 7 mai, despre posibilitatea cedării unui sistem PATRIOT Ucrainei, considerând că "e inacceptabil ca România să rămână fără apărare antiaeriană". Anticipând "pumnul de fier", președintele Klaus Iohannis a căutat soluții, deschizând ușa unor dorite, dar dificile negocieri cu Marile puteri: "în măsura în care se cedează ceva, România trebuie să primească altceva!"

În urma ședinței CSAT, informațiile publice obligă la reflecții! "Această donare se face cu condiția continuării negocierilor țării noastre cu Aliații, în special cu partenerul strategic american, în vederea obținerii unui sistem similar sau echivalent, care să răspundă nevoii de asigurare a protecției spațiului aerian național"!

Întrebarea legitimă nu trebuie să întârzie! Cu cât va plăti România așteptatul sistem similar sau echivalent pentru singurul sistem PATRIOT care va fi donat Ucrainei?

În afara unui șir de umilințe aduse în mod nedrept, ce a primit țara noastră până în prezent?

După respingerea aderării în Spațiul Schengen de către Austria și Olanda, cu afaceri în valoare de miliarde de euro în țara noastră, după canalul Bastroie, construit de Ucraina fără să respecte legislația în vigoare, România pare tot mai mult o țară ocupată, condusă de "păpuși manevrate de păpușari abili"!

Cine gândește la viitorul nostru?

Pseudo-experți în probleme geopolitice sau militare, vectorii informaționali și trolii obosiți, nu întârzie să se facă auziți. "România se află pe drumul cel bun!", "Economia duduie în România!", "Romania va fi atacată de Rusia"! "România trebuie să sprijine Ucraina!"

Dar pe români cine îi ajută?

Cine are interesul să lanseze interminabile fumigene, în fumul neputinței România fiind împinsă tot mai mult spre marginea prăpastiei?

Decidenții politici anunțau, în urmă cu 7 ani, că România cumpără rachete Patriot, intrând, astfel, "în rândul lumii"!

Ce înseamnă sistemul PATRIOT?

Din informațiile oferite de "Open Sources", "un sistem de rachete PATRIOT acoperă o rază de 150 de km, funcție de interceptoarele folosite, putând doborî rachete balistice, aeronave, drone și cuprinde ansamblu de lansare, un sistem radar, o stație de control al focului, elemente de logistică și comandă etc".

Din perspectiva unui calcul aritmetic simplu, de câte sisteme PATRIOT are nevoie România pentru a apăra frontiera de vest expusă unui posibil atac rusesc?

Ce înseamnă 150 km zonă protejată?

Granița între România și Ucraina are o lungime de 649,4 km, dintre care 273,8 km este frontieră terestră, 343,9 km frontieră fluvială și 31,7 km frontieră maritimă.

Granița între România și Moldova are o lungime de 681,3 km.

Pentru un total de 1330 km de frontieră cu Ucraina și Moldova, România are nevoie de circa 9 sisteme PATRIOT!

Cine are însă interesul să apere România?

Deși, declarativ, România dispune de un "sistem complex" de apărare, în fapt achizițiile din ultimii ani scot la iveală tehnologie militară "second hand".

Spre aducere aminte, în anul 2016, au fost achiziționate 12 avioane F-16, pentru 628 milioane dolari, urmate în 2021 de alte 32 de avioane F-16, cu o vechime de peste 40 de ani, cumpărate cu 454 milioane de euro fără TVA, din Norvegia, potrivit "Open Sources".

Deși România a cumpărat recent încă două nave britanice tip vânător de mine HMS BLyth și HMS Pembroke, second-hand, prețul achiziției a fost clasificat, în prima fază, drept secret comercial!

Deciziile politice, dar și interesele pot fi analizate din perspective multiple! Dar cine plătește pentru "generozitatea" slăbirii sistemului propriu de apărare prin donarea sistemului PATRIOT pentru Ucraina?

Potrivit informațiilor oferite de "Center for Strategic and International Studies", o singură baterie PATRIOT costă peste 1 miliard de dolari.

"Open Sources", precizează că: "România a achiziționat printr-un contract guvern-guvern șapte sisteme performante PATRIOT. Patru dintre ele sunt utilizate de Forțele Aeriene, trei urmând a fi livrate, până în 2027, pentru Forțele Terestre. Cele șapte sisteme au costat aproximativ 4 miliarde de dolari, achiziția PATRIOT fiind cea mai scumpă din istoria României".

Cum poate fi explicat termenul de livrare începând cu anul 2027, adică la aproape 10 ani de când a fost parafat acordul pentru sistemele PATRIOT?

La data prezenta, nu este exclus ca termenul de livrare pentru sistemul plătit să fie amânat pentru România, Washington fiind decis să oprească toate comenzile pentru sisteme și rachete PATRIOT, inclusiv pentru România, prioritatea fiind Ucraina!

În condițiile în care România poartă pe umeri deja o datorie externă în valoare de peste 200 miliarde euro, multe împrumuturi fiind făcute inclusiv pentru achiziționarea de măști anti Covid dovedite ulterior neperformante, dar și de tehnică militară "second hand", inclusiv nave și avioane de luptă F16, cum se poate explica faptul că, deși au fost achiziționate pe bani grei, patru sisteme PATRIOT, numai un singur sistem este funcțional, acesta urmând să fie "donat" Ucrainei? Explicația este una greu de înțeles, cu atât mai mult cu cât războiul se află la ușă!

"România nu dispune de specialiști pregătiți pentru manevrarea sistemelor!"

În aceste condiții, de ce au fost achiziționate 4 sisteme PATRIOT, trei dintre acestea, potrivit surselor deschise, fiind ținute în depozite?

Războiul aduce victime, fie că vorbim de Ucraina, fie că vorbim de Rusia! Ce rol revine României în acest "joc dureros pentru controlul resurselor"?

Rusia dispune, pe lângă cele peste 7000 de focoase nucleare, de 500 de avioane vânătoare, 360 de elicoptere de atac, 10.000 de tancuri, 2.000 de lansatoare multiple, 15 crucișătoare, distrugătoare și nu în ultimul rând 65 de submarine, în timp ce Armata României dispune de 943 de tancuri, 1.369 de blindate, 26 de avioane de vânătoare și de 62 de elicoptere.

Cât timp poate rezista România în fața unui posibil atac din partea Rusiei?

Un general în rezervă atrăgea atenția că "România ar putea rezista cinci zile pe aliniamentul de la Poarta Focșanilor".

Dacă Rusia atacă România, cine ne apără?

Potrivit generalului american Ben Hodges, fostul șef al Forțelor Terestre Americane din Europa, "România trebuie să reziste două săptămâni până îi vin în ajutor aliații din NATO!"

Fără să îndemn la polemică sau la atitudini neconforme cu respectul față de lege, cine a ajutat la îngenuncherea României în fața celor puternici?

Cât de adevărat este faptul că "interesul vital al României este ca Ucraina să reziste pentru a nu avea graniță comună cu Rusia și în cazul acesta ar trebui să ajutăm țara vecină cu cât mai multe sisteme de armament, pe modelul Poloniei și al statelor baltice"?

Cedarea unui sistem PATRIOT, sub forma de donație, către Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru apărarea națională?

Dacă astăzi, România "donează" un sistem Ucrainei, de ce a fost nevoie de achiziționarea cu circa 4 miliarde de dolari a celor 4 sisteme PATRIOT, din care numai două sunt operaționale, necesare asigurării apărării naționale?

De ce Spania și Grecia, țări membre NATO, au refuzat să doneze un sistem PATRIOT către Ucraina? Apararea propriilor țări este mai importantă decât apărarea noastră, cu război la graniță?

Personal, așa cum am mai amintit, nu cred că Rusia are intenția să atace România. Dar cine are interesul să atace Rusia și să mobilizeze Uniunea Europeană pentru restricții împotriva Rusiei? Majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene sunt și membre în Alianța Nord-Atlantică NATO. Cine conduce NATO? Să fie Ucraina poarta de intrare spre resursele naturale ale Rusiei?

Ce rol revine României în acest concert al tensiunii și ce primește la schimb, în afara de promisiuni și fotografii la Casa Albă?

Cât de importantă este apărarea României în fața amenințării Rusiei?

Pentru donarea sistemului PATRIOT, ce înseamnă "că au fost luate toate măsurile pentru eliminarea riscului de creare a unor eventuale vulnerabilități pentru România"?

Președintele României își va încheia, în septembrie 2024, mandatul la Cotroceni! Ce va lăsa în urmă sa, drept moștenire pentru copiii noștri?

Recent, domnia sa a surprins prin ieșirea din "tăcerea" în care s-a învăluit în ultimii aproape 3 ani!

Recenta retragere a președintelui Klaus Iohannis din cursa pentru președinția NATO, anunțată în ședința CSAT, în care a fost aprobată donarea sistemului PATRIOT, spune multe, cel puțin din perspectiva analizei de intelligence!

Cine face cărțile în jocul de putere?

"Președintele României a informat că i-a anunțat pe aliații din cadrul NATO, la sfârșitul săptămânii trecute, asupra retragerii candidaturii sale pentru funcția de Secretar General al Organizației. Președintele Klaus Iohannis a solicitat membrilor Consiliului să se pronunțe cu privire la candidatura lui Mark Rutte pentru funcția de Secretar General al NATO, aceștia declarându-se în favoarea susținerii de către România a candidaturii premierului olandez"

În aceste condiții, sistemului PATRIOT către Ucraina înseamnă un act de voință proprie sau un alt ordin primit de la cancelariile puterii mondiale?

Fără să aruncăm cu piatră, nu cumva o asemenea atitudine amintește de aplicarea politicii "după mine poate să se aleagă praful?"

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

