Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino

Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina, iar toată lumea se aștepta la pași importanți pentru oprirea războiului dintre ruși și ucraineni. De la începutul discuțiilor de pace, Rusia își exprimase condițiile dure la adresa Ucrainei pentru a opri războiul, acestea referindu-se mai ales la renunțarea la aderarea la NATO și la pretențiile teritoriale asupra zonelor ocupate încă de ruși, însă Ucraina s-a opus ferm unor astfel de cerințe.

Summitul de la Anchorage nu pare să fi modificat foarte mult din condițiile impuse de Vladimir Putin, iar pretenția liderului de la Kremlin de a păstra Peninsula Crimeea, anexată încă din 2014, a fost reiterată luni și de Donald Trump ca una dintre principalele condiții de pace. Totodată, Trump a mai spus că „Ucraina nu poate adera la NATO”, o altă condiție impusă de Vladimir Putin.

Un alt aspect de luat în calcul este faptul că, în 2022, Rusia a anexat regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson prin referendum, în plin război, denumindu-le „republici populare”, iar statutul acestora este în continuare incert în contextul negocierilor de pace.

Așa-zisul „schimb teritorial” ar putea presupune și cedarea de teritorii din Donbas anexate de Rusia.

Declarațiile lui Donald Trump au venit chiar înaintea întâlnirii tete-a-tete dintre liderul de la Casa Albă și Volodimir Zelenski, care va fi urmată de o discuție extinsă cu alți lideri europeni la Casa Albă.

Concesiile teritoriale către Rusia sunt însă aproape imposibil de realizat legal, date fiind tratatele internaționale, rezoluțiile ONU și chiar constituția ucraineană.

Articolul 2 al Cartei Națiunilor Unite prevede că utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a unui stat este interzisă, iar orice modificare teritorială care rezultă din agresiune militară este considerată nulă și nelegală.

Pe cale de consecință, rezoluția ONU 68/262 din martie 2014 nu recunoaște anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, ci confirmă integritatea teritorială a Ucrainei, adică granițele stabilite în 1991.

Un memorandum semnat de SUA, Rusia, Ucraina și Marea Britanie la Budapesta, în 1994, preciza faptul că statele semnatare, mai ales Rusia, să se abțină de la folosirea forței împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și să respecte granițele acesteia.

Totodată, actul final de la Helsinki din 1975, semnat între Rusia și Ucraina, are la rândul său obiectivul de a respecta inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială reciprocă, orice modificare fiind posibilă doar pașnic și de comun acord, ceea ce în cazul ocupării militare nu se aplică.

Într-un final, presupunând că toate acordurile internaționale și rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite sunt nerespectate și încălcate, Volodimir Zelenski trebuie să convoace un referendum național pentru a ceda teritorii, dat fiind faptul că legea fundamentală a Ucrainei interzice acest lucru fără aprobarea poporului.

În cazul în care aceste concesii teritoriale către Rusia au loc, există temeri fondate cu privire la evoluția tendințelor expansioniste ale Rusiei, „iertată” practic pentru războiul din ultimii ani.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că liderii europeni sunt îngrijorați că Donald Trump ar fi dispus să facă compromisuri majore pentru pacea în Ucraina, răsturnând ordinea internațională menținută prin tratatele și rezoluțiile adoptate în ultimii ani la nivel internațional.

„Da, este motivul principal pentru care liderii europeni sunt foarte îngrijorați și pentru care iată au plecat la Washington ca să-l susțină pe președintele Zelenski. Pentru că nu este vorba numai despre Ucraina aici. Este vorba despre întreaga arhitectură de securitate a lumii care se bazează pe dreptul internațional, pe instituțiile clădite chiar de Statele Unite după 1945.”, spune analistul.

Ion M. Ioniță subliniază că prăbușirea sistemului internațional fondat în ultimii zeci de ani ar însemna nerecunoașterea frontierelor stabilite pe teritoriul Europei, fapt care poate genera un efect de domino.

„Contestarea lor ar duce practic la contestarea tuturor frontierelor din Europa, pentru că continentul european are o istorie lungă și știm foarte bine că conflictele legate de frontieră au dus la mari catastrofe în istoria continentului și în istoria lumii. Deci este o îngrijorare care privește nu numai Ucraina, ci întreaga ordinea mondială, iar acceptarea unor cedări teritoriale ar însemna deschiderea unei cutii a Pandorei în relațiile internaționale. Oricine are forța, are armata pregătită, poate să clameze la rândul lui teritorii și schimbări de frontieră.”, adaugă jurnalistul.

Acesta subliniază că reacția imediată a Chinei, care a vorbit despre „reunirea” cu Taiwanul, nu este întâmplătoare în acest context.

În ceea ce privește pacea din Ucraina, analistul consideră că acesteia ar trebui să i se garanteze securitatea nu prin vorbe, ci prin acțiuni reale, pe modelul unui articol 5 al NATO.

Opinia ucrainenilor

Potrivit sondajelor de opinie, o majoritate clară a ucrainenilor dorește o soluție negociată, dar se opune recunoașterii teritoriilor ucrainene ca fiind teritoriile Rusiei.

Institutul Internațional de Sociologie din Kiev afirmă că un sondaj de opinie realizat în iunie a arătat că 68% dintre cei chestionați se opun ideii recunoașterii oficiale a „unor părți” din teritoriile ocupate ca fiind ruse, în timp ce 24% sunt deschiși la această idee.

Același sondaj a arătat că 7% se opun ideii de a renunța la teritoriile pe care trupele de la Kiev încă le controlează.

Sondajul nu a cuprins opiniile din zonele ocupate de Rusia.

