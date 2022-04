Primul transfer de tehnică grea de luptă făcut Ucrainei de o țară NATO de la începutul invaziei Rusiei. "Guvernul ceh a primit aprobarea Germaniei" FOTO

Ministrul ceh al Apărării, Jana Cernochova, a confirmat pe Twitter marți, 5 aprilie, că țara sa trimite ”echipament militar esenţial” Ucrainei.

Anunțul a fost făcut după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu tancuri principale de luptă T-72 şi vehicule blindate de tip BMP-1 încărcate pe vagoane platformă de cale ferată, care ar fi fost, aparent, în Republica Cehă.

Cernochova a precizat însă că nu va oferi mai multe detalii de teamă să nu ajute Rusia.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH