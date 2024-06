Centrală electrică din Ucraina, distrusă într-un atac rus masiv cu drone și rachete FOTO

O centrală electrică ucraineană a fost avariată într-un atac rus masiv, în noaptea de miercuri spre joi, 20 iunie, ultimul dintr-o serie vizând instalaţii energetice ucrainene, anunţă operatorul privat ucrainean DTEK, relatează AFP.

Potrivit societăţii, acesta este cel de-al şaptelea atac ”masiv” vizând centrale electrice ucrainene în ultimele trei luni.

DTEK thermal power plant hit in a new wave of russian attacks. Three workers injured. DTEK suffered significant damage to thermal power plant following a barrage of russian drone attacks today early on Thursday. The attacks mark the 7th large-scale attack on DTEK's… pic.twitter.com/ABYz1CylqG — DTEK Group (@dtek_en) June 20, 2024

”Încă o noapte dificilă pentru industria energetică ucraineană. Ruşii au atacat una dintre centralele termice ale DTEK”, anunţă joi într-un comunicat socitatea.

Atacurile au provocat ”pagube grave” şi s-au soldat cu rănirea a trei angajaţi, anunţă ea.

Operatorul naţional Ukrernergo a anunţat joi dimineaţa, la rândul său, un ”atac masiv vizând bunuri din infrastructura energetică civilă” înainte de miezul nopţii de miercuri spre joi.

”Echipamente ale unor instalaţii situate la Viniţia, Dnipropetrovsk, Doneţk, regiunea Kiev au fost avariate”, precizează Ukrenergo.

🚀🚫 Russian cruise missiles fired from Tu-95MS strategic bombers came from the southeast and were shot down by air defence in the front-line zone of the Dnipropetrovsk region, — Air Force pic.twitter.com/Si4WL9q3Oh — The Ukrainian Review (@UkrReview) June 20, 2024

Amploarea pagubelor este pe cale ”să fie clarificată”, anunţă operatorul.

Forţele Aeriene ucrainene anunţă că Rusia a tras 9 rachete şi 27 de drone iraniene.

This night the air defense destroyed 5/9 missiles and 27/27 drones, - reported the Ukrainian Air Force The approximate route of missiles and UAVs this night is published by monitoring projects. pic.twitter.com/nquhr09Eup — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2024

Toate proiectilele - mai puţin patru rachete - au fost doborâte, anunţă ele.

”Echipamente esenţiale de infrastructură au fost atacate”, anunţă Forţele Aeriene.

”Obiectivul principal al atacului era estul Ucrainei, în special regiunea Dnipropetrovsk”, una dintre regiunile în care operează DTEK, precizează ele.

Sisteme de apărare antiaeriană au fost activate, de asemenea, în regiunile Zaporojie, Doneţk, Herson, Harkov şi Kiev, anunţă Forţele Aeriene ucrainene.

