Forţele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina şi fac o "redesfăşurare masivă" de trupe în trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidenţial ucrainean, în contextul aşteptărilor la o contra-ofensivă a Ucrainei, relatează Reuters.

Forţele sprijinite de Rusia au declarat miercuri că au capturat intactă centrala electrică Vuhlehirsk, care datează din perioada sovietică şi este alimentată cu cărbune, în ceea ce reprezintă primul câştig semnificativ al Moscovei în mai bine de trei săptămâni.

Oleksei Arestovici, un consilier al preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a confirmat capturarea centralei din estul regiuniii Doneţk, dar a spus că este doar "un avantaj tactic micuţ" pentru Rusia.

Unfortunately, the enemy entered the Vuhlehirsk power plant pic.twitter.com/fIiLlQyqkW