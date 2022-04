O echipă internațională pentru siguranță nucleară va expertiza centrala de la Cernobîl după atacul rușilor

Directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, va vizita săptămâna viitoare centrala nucleară inactivă Cernobîl din Ucraina, potrivit unui comunicat al AIEA, publicat vineri, relatează Reuters.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, va conduce o misiune de experţi cu scopul de a accelera eforturile de prevenire a pericolului unui accident nuclear pe fondul războiului din Ucraina, a precizat AIEA, într-un comunicat.

IAEA Director General @rafaelmgrossi will head an expert mission to #Ukraine’s #Chornobyl Nuclear Power Plant next week to step up efforts to help prevent the danger of a nuclear accident during the current conflict in the country. https://t.co/GbIBXId2xx pic.twitter.com/mNx4iYhXxn