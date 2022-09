Situaţia de la centrala Zaporojie "se deteriorează şi mai mult". Ucraina acuză Rusia de noi bombardamente VIDEO

Situaţia de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina "se deteriorează şi mai mult", a avertizat miercuri directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

Ucrainenii acuză Rusia că a bombardat-o din nou, după ce mai multe explozii au fost semnalate în zonă joi dimineață.

"Situaţia încă se deteriorează şi nu ne putem permite luxul de a aştepta să se întâmple ceva catastrofal", a spus Grossi după o întâlnire despre situaţie la reprezentanţa franceză la ONU, deschisă de preşedintele Emmanuel Macron.

Directorul AIEA a spus că a discutat despre asta cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, pe care l-a întâlnit miercuri dimineaţă în marja Adunării Generale a ONU.

"Atâta timp cât bombardarea continuă, riscurile sunt enorme", a adăugat el.

Grossi a vorbit şi cu şeful diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba, a spus el la scurt timp după o conferinţă de presă, exprimându-şi speranţa "de a putea merge la Kiev în curând şi mai târziu în Rusia".

Nu s-a găsit niciun acord cu privire la înfiinţarea unei zone de protecţie în jurul centralei, precizând însă că "negocierile reale privind parametrii" acestei zone abia "încep".

Invocând noi bombardamente, operatorul de stat al centralelor nucleare din Ucraina, Energoatom, a cerut miercuri AEIA "acte mai hotărâte" împotriva Moscovei.

Centrala de la Zaporojie, ocupată de trupele ruse încă din primele săptămâni ale invaziei lor în Ucrainei lansată la 24 februarie, a fost vizată în mod repetat de bombardamente în ultimele luni. Kiev şi Moscova se acuză reciproc de şantaj nuclear.

7 strikes were reported in the Zaporozhye region. pic.twitter.com/sR6qjFI3xG