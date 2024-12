Cel puțin un mort și doi răniți după un atac al Rusiei cu ”rachete balistice venind dinspre nord”. Sute de clădiri din Kiev, avariate FOTO VIDEO

Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac cu ”rachete balistice venind dinspre nord” la Kiev, unde au răsunat explozii puternice vineri dimineaţa, 20 decembrie, în urma unei serii de alerte aeriene de rachete balistice trase din Rusia către teritoriul ucrainean, a constatat o jurnalistă AFP.

”Potrivit primelor informaţii, o persoană a fost ucisă”, a anunţat pe Telegram şeful Administraţiei Militare a capitalei Serghii Popko.

Foreţele ruse au tras rachete de tip Kinjal şi Iskander în acest atac, care a avut loc la ora locală 7.00 (şi ora României).

”În urma atacului inamic, două persoane au fost spitalizate, iar fragmente (de rachetă) au căzut în patru zone, incendiind maşini şi clădiri”, a anunţat primarul pe Telegram Kievului Vitali Kliciko.

”Serviciile de urgenţă acţionează peste tot”, anunţă el.

At least one person was killed in the attack, and nine people were injured. Due to the strike, 630 residential buildings, 16 medical facilities, 17 schools, and 13 kindergartens are currently without heat.… pic.twitter.com/bLv5sCCf7P

Consequences of the Russian ballistic missile strike on central Kyiv

Un fum gros se ridica deasupra capitalei ucrainene.

Primarul Kievului a anunţat cel puţin doi răniţi în urma acestor explozii, care au loc la o zi după sesiunea anuală de întrebări şi răspunsuri a preşedintelui rus Vladimir Putin, care a respins orice armistiţiu în Războiul din Ucraina.

The Russian attack on Kyiv has damaged St. Nicholas Church, one of the most beautiful landmarks of the Ukrainian capital

Christmas services are traditionally held in this church. pic.twitter.com/qHHTJQLYTX