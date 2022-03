Ce a rămas din Cernihiv în urma bombardamentelor masive. Zeci de civili au fost uciși VIDEO

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat un videoclip sâmbătă, 19 martie, în care arată ce a rămas din Cernihiv în urma bombardamentelor masive ale armatei ruse.

În imagini se pot observa blocuri din cartiere de civili distruse de bombe, în flăcări, fumegând, oameni care încearcă să iasă din ruine doar cu ce au pe ei, dar și persoane rănite, transportate în ambulanțe.

The Ministry of Defense of #Ukraine showed a video from #Chernihiv, or rather from what is left there. pic.twitter.com/kRROkS5Zke