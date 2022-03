În orașul Cernihov trupele ruse au deschis focul asupra oamenilor care stăteau la coadă pentru pâine, relatează Suspilne Cernihiv, potrivit NEXTA.

Presa ucraineană transmite că cel puțin zece persoane au murit.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.

According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif