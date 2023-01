Charles Michel face o nouă vizită în Kiev pentru a discuta despre continuarea sprijinului către Ucraina

Preşedintele Consiliului European Charles Michel a venit joi, 19 ianuarie, la Kiev pentru a discuta "măsuri concrete" pentru a sprijini lupta Ucrainei împotriva Rusiei.

Vizita sa intervine în contextul în care ce preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut ţărilor aliate să furnizeze Ucrainei armament mai puternic, inclusiv tancuri, relatează CNN.

Într-o înregistrare video postată joi pe contul său oficial de Twitter, Charles Michel spune că merge în capitala ucraineană pentru a se întâlni cu Zelenski, precum şi cu prim-ministrul ucrainean Denis Şmîhal şi cu membri ai parlamentului de la Kiev.

"Ştim că ucrainenii opun rezistenţă, că luptă. Ei luptă pentru pământul lor. Ei luptă pentru viitorul lor şi pentru viitorul copiilor lor", a declarat Michel.

On my way to #Kyiv.

Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.

They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX