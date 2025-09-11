O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:28
274 citiri
Rusia testează NATO prin dronele care ajung în țările alianței FOTO:X/@LogKa11
Tensiunile la granițele NATO cresc după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în Polonia, într-un context în care Rusia lansează zilnic sute de drone și rachete asupra Ucrainei. Dr. Jamie Shea, fost oficial NATO, avertizează că este doar o chestiune de timp până când un atac accidental sau deliberat ar putea afecta România sau alte state membre, provocând victime și un incident major, parte a strategiei Moscovei de a testa limitele Alianței fără a intra într-un război deschis.
"Am văzut în ultimele două luni un model în care Rusia a lansat din ce în ce mai multe drone și rachete asupra Ucrainei în fiecare zi. Săptămâna aceasta, a fost atins un record de 810 atacuri cu drone într-o singură noapte. Noaptea trecută, am avut aproximativ 415 drone lansate asupra Ucrainei și 40 de rachete", a declarat Shea, conform Observator Antena 1.
Expertul avertizează că este o chestiune de timp până când o casă sau un supermarket din România vor fi lovite de o dronă rusească.
"Este doar o chestiune de timp până când unele dintre aceste drone și rachete rusești vor ateriza deliberat sau accidental pe teritoriul NATO și vor provoca potențial victime în țările NATO. Având în vedere că atât de multe proiectile rusești ar putea traversa granița, este doar o chestiune de timp până când una dintre aceste rachete sau drone va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale și va ucide zeci și zeci de oameni, ceea ce, evident, ar provoca un incident și mai grav decât cel la care am fost martori ieri seară", avertizează expertul.
Strategia Moscovei pentru testarea NATO
Shea e de părere că incidentul cu dronele rusești care au intrat în Polonia este parte a unei strategii mai largi a Moscovei, care încearcă să testeze limitele alianței nord-atlantice.
"Recentele amenințări rusești la adresa Finlandei, în special din partea fostului președinte rus Medvedev, încălcările spațiului aerian NATO, întreruperea cablurilor, GPS-ul, toate acestea fac parte dintr-o imagine a unei Rusii care nu vrea să intre în război oficial cu NATO, mai ales cât timp este, desigur, împotmolită în Ucraina, dar este dispusă să testeze NATO din ce în ce mai mult.
Poate, gândindu-se că americanii nu mai sunt chiar în peisaj așa cum erau înainte, gândindu-se că există diviziuni în UE, în special în ceea ce privește sancțiunile pe care le pot folosi. Putin este un mare asumător de riscuri și vrea să împingă limitele cât mai mult posibil. Deci, cred că pentru NATO, problema cheie este ce putem face pentru a descuraja Rusia să facă asta? Nu vrem să începem un război cu Rusia, suntem o alianță defensivă, dar în mod clar avem de-a face cu un jucător de poker care este dispus să ridice cumva miza și trebuie să ne îmbunătățim jocul", a mai spus Shea.
Rusia încalcă spațiul NATO
