În timp ce Moscova își intensifică atacurile asupra Ucrainei cu valuri de drone greu de interceptat, o parte esențială a mașinăriei sale de război nu se află nici la Rostov, nici la Tula — ci la mii de kilometri distanță, în parcurile industriale ale Chinei.

Noi date comerciale arată că Beijingul a devenit, indirect, un furnizor-cheie pentru industria militară rusă, oferindu-i componentele necesare pentru producția de drone cu fibră optică — un tip de armament care a schimbat echilibrul de pe frontul ucrainean, scrie Washington Post.

Cabluri, baterii și un avantaj strategic

În ultimele luni, exporturile Chinei de cabluri de fibră optică și baterii litiu-ion către Rusia au crescut exploziv, de aproape zece ori între iulie și august, potrivit datelor oficiale ale autorităților vamale chineze.

Aceleași componente sunt folosite la construcția dronelor prin cablu optic, operate prin fire ultrafine din sticlă care se derulează în zbor și pot menține legătura de control pe distanțe de peste 20 de kilometri.

Spre deosebire de dronele radio-controlate, acestea sunt aproape imposibil de bruiat electronic — un avantaj semnificativ pentru armata rusă. „Sunt greu de interceptat și pot provoca distrugeri majore”, spune analistul american Samuel Bendett, de la Center for a New American Security.

Beijingul, „neutru” doar pe hârtie

Oficial, China se declară neutră în conflict și susține că a redus exporturile directe de drone comerciale către Rusia. În realitate, fluxul de componente critice a explodat. În mai și iunie, Beijingul a livrat peste 200.000 de kilometri de cabluri de fibră optică, iar în august cifra a urcat la peste 500.000 de kilometri.

În aceeași perioadă, livrările către Ucraina au fost simbolice — doar câteva zeci de kilometri de cablu.

„China restricționează accesul la tehnologie pentru Ucraina și deschide porțile pentru componentele destinate dronelor rusești”, spune Mick Ryan, cercetător la Lowy Institute din Sydney. „Aceasta oferă Rusiei o superioritate tactică evidentă.”

Cum a ajuns industria civilă să devină un pilon militar

După ce compania DJI — cel mai mare producător mondial de drone — a anunțat în 2022 că își suspendă vânzările către Rusia și Ucraina, locul a fost rapid ocupat de zeci de firme mai mici din China.

Companii puțin cunoscute, precum Shenzhen Huaxin Energy sau Nasmin Technology, au devenit furnizori centrali pentru producătorii ruși de drone. Altele, precum ASFPV LLC și Stribog, și-au deschis propriile fabrici în China, folosind ingineri și utilaje locale.

Site-ul companiei Stribog prezintă fotografii din ateliere cu muncitori chinezi și echipamente inscripționate în mandarină. Într-o postare din septembrie, firma anunța lansarea unui nou model de cablu optic ultraușor de 0,28 mm, capabil de zboruri de până la 20 de kilometri — „proiectat de inginerii noștri chinezi”.

Dronele care decid linia frontului

Pe teren, aceste inovații se traduc în câștiguri teritoriale. Armata rusă folosește dronele cu fibră optică pentru a distruge liniile de comunicație, centrele de comandă și echipamentele de bruiaj ucrainene înaintea unui asalt terestru.

„Dacă urmărești cum se mișcă linia frontului, observi că Rusia câștigă exact pe segmentele corespunzătoare razei de acțiune a dronelor cu fibră optică”, explică Kateryna Bondar, cercetătoare la Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Orașe din estul Ucrainei, precum Kramatorsk, aflate la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, au raportat recent primele atacuri cu drone de acest tip.

O prietenie „fără limite”, dar cu calcule precise

Deși Xi Jinping și Vladimir Putin vorbesc despre o „prietenie fără limite”, Beijingul nu a trimis arme directe Rusiei și pretinde că respectă restricțiile internaționale privind exporturile militare.

Totuși, lanțurile comerciale sunt tot mai sofisticate: companii civile chineze dezvoltă componente cu „utilizări duale” — civile și militare — care pot fi integrate ușor în producția rusă.

Datele din 2024 arată că Rusia a importat din China componente în valoare de sute de milioane de dolari prin intermediul unor firme intermediare. Doar compania Rustakt LLC, unul dintre cei mai mari producători ruși de drone, a primit piese în valoare de peste 570 de milioane de dolari între iulie 2023 și decembrie 2024, potrivit datelor obținute de firma americană Sayari.

După sancțiunile impuse de Uniunea Europeană în decembrie, fluxul oficial de livrări s-a oprit, însă exporturile către furnizorii chinezi ai aceleiași companii au continuat nestingherite.

Occidentul sancționează, China furnizează

Uniunea Europeană și Statele Unite au introdus mai multe runde de sancțiuni împotriva companiilor rusești și chineze implicate în aceste lanțuri de aprovizionare. Dar în lipsa unui mecanism global de control asupra exporturilor de tehnologie duală, măsurile au avut efecte limitate.

NATO a numit China „un actor decisiv” în efortul de război al Kremlinului, iar Bruxelles-ul a cerut Beijingului „să nu ofere sprijin material care să mențină baza industrială militară a Rusiei”.

„Occidentul cere Chinei să-și folosească influența pentru pace, dar Beijingul a ales să o folosească pentru profit și avantaj strategic”, spune Daniel Balazs, cercetător la Nanyang Technological University din Singapore.

Dincolo de retorică, realitatea este că fabricile chineze au devenit parte integrantă a efortului de război rusesc. În timp ce Beijingul se prezintă drept mediator global, liniile sale de producție alimentează cel mai sângeros conflict de pe continentul european.

Pentru Rusia, avantajul este clar: drone mai performante, mai rapide și mai greu de interceptat. Pentru China, beneficiul este dublu — profit economic și o pârghie geopolitică în fața Occidentului.

Pentru Ucraina, însă, fiecare kilometru de fibră optică chineză exportată către Rusia poate însemna un nou atac, o nouă pierdere de vieți și un pas înapoi pe frontul care se mută tot mai aproape de granițele Europei.

