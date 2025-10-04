China furnizează Rusiei date satelitare pentru bombardarea Ucrainei, susțin serviciile secrete de la Kiev

Serviciile ucrainene de informații vorbesc despre cooperare strânsă între Beijing și Moscova, dar nu au precizat ce ținte au fost lovite cu ajutorul acestor date.

Un oficial al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei a declarat recent că China transmite Rusiei imagini și informații satelitare pe baza cărora forțele ruse efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Oleg Aleksandrov, din cadrul serviciului, a explicat pentru Ukrinform că există dovezi ale unei «interacțiuni strânse» între cele două state în domeniul recunoașterii și supravegherii teritoriale.

Conform declarației, schimbul de date urmărește identificarea și verificarea unor obiective strategice care pot fi lovite, inclusiv ținte ce pot aparține investitorilor străini. Oficialul nu a oferit, însă, detalii concrete privind care anume obiective au fost deja atacate pe baza informațiilor chineze — informații care, dacă ar fi publice, ar pune în pericol sursele și metodele serviciilor de informații.

Rămâne, așadar, o zonă gri: acuzația privind suportul tehnic oferit de Beijing capătă gravitate, dar lipsa de detalii verificabile împiedică evaluarea completă a impactului operațional. În termeni practici, astfel de informații ar putea înlesni lovituri mai precise, reducând timpul de reacție și crescând efectul asupra infrastructurii vizate.

Situația la sol: pene de curent și populație afectată

Paralel cu aceste dezvăluiri, regiuni din nordul și nord-estul Ucrainei se confruntă cu restricții de electricitate. În regiunea Cernihiv, de exemplu, s-a instaurat un regim de rotație a alimentării — trei ore cu curent, trei ore fără — după recentele atacuri asupra infrastructurii energetice. Aproximativ 50.000 de locuitori au rămas fără energie, iar autoritățile îndeamnă populația la raționalizare a consumului.

În același timp, administrațiile locale poartă discuții cu comandanții militari pentru întărirea apărării antiaeriene, în speranța de a reduce vulnerabilitatea infrastructurii critice la lovituri viitoare. Mecanismele de protecție rămân însă limitate, iar populația resimte imediat consecințele: spitale, gospodării și întreprinderi mici funcționează sub presiune, în contextul iernii care se apropie.

Dacă afirmațiile privind furnizarea de date satelitare se confirmă, implicațiile sunt multiple: coordonare internațională în sprijinirea Rusiei, escaladarea tehnologică a războiului și o dificultate sporită pentru Ucraina de a-și proteja obiectivele vitale. Pentru comunitatea internațională, rămâne o provocare diplomatică — cum să răspundă un stat terț acuzat că facilitează atacuri asupra civililor, fără probe publice clare, dar cu efecte concrete la sol.

