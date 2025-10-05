China, implicată indirect în războiul din Ucraina. Ce informații cruciale furnizează Beijingul

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 07:33
1316 citiri
Xi Jinping și Vladimir Putin Foto: Captură video/X/@BRICSinfo

China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații.

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit privind țintele vizate, între care se află și unele care beneficiază de investiții externe, relatează Reuters.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.

„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini”, a adăugat el.

Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă din august a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia cu proprietar american, rănind 15 persoane.

Zelenski a mai spus în aprilie că China furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deține informații că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.

Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”
Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”
Polonia a ridicat avioane de apărare antiaeriană ca urmare a unor noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac...
Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunțat-o președintele României, Nicușor Dan, de a lupta și de a elimina influența rusească, afirmă profesorul Armand Goșu,...
#razboi Ucraina, #tinte ucraina, #china rusia, #China Rusia Ucraina, #servicii secrete Ucraina , #Razboi Ucraina
