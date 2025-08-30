Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 30 August 2025, ora 22:53
Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
Președintele american Donald Trump ar fi sugerat, în timpul unor discuții recente cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, posibilitatea implicării Chinei într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina. Propunerea – controversată și greu de acceptat în actualul context geopolitic – ar presupune trimiterea unor trupe chineze pentru monitorizarea unei zone neutre de-a lungul liniei de contact dintre Rusia și Ucraina. Informația a fost dezvăluită de Financial Times, care citează patru surse apropiate discuțiilor.

Beijingul, „pacificator” în Ucraina?

Conform relatărilor, Trump ar fi lansat ideea în cadrul unei reuniuni restrânse la Washington, unde s-au discutat potențialele contururi ale unei înțelegeri postbelice între Kiev și Moscova. Planul, care presupune o zonă demilitarizată de-a lungul celor peste 1300 km ai frontului actual, ar include prezența unor forțe internaționale de supraveghere – iar Beijingul ar urma să joace un rol-cheie.

Un oficial de rang înalt din echipa lui Trump a negat ferm că asemenea discuții ar fi avut loc, declarând că „ideea chinezilor în calitate de pacificatori nu a fost niciodată pusă pe masă”.

Chiar și în ipoteza unei simple sugestii, propunerea este privită cu scepticism în capitalele europene și este categoric inacceptabilă pentru Ucraina, care a criticat deschis sprijinul economic și tehnologic oferit de Beijing Moscovei în timpul conflictului.

O idee reluată de la Moscova

Nu este prima dată când numele Chinei apare într-un astfel de context. Încă din 2022, în timpul negocierilor eșuate de la Istanbul, partea rusă propunea includerea Chinei printre „garanții de securitate” ai unei eventuale înțelegeri de pace. Printre ceilalți garanți sugerați se numărau SUA, Marea Britanie, Franța – dar și... Rusia însăși.

Pentru Kiev, acest cadru rămâne inacceptabil. Acceptarea unor garanții de securitate condiționate sau susținute de o țară agresoare ar anula suveranitatea decizională a Ucrainei în privința propriei apărări. Orice asistență militară occidentală, în această formulă, ar risca să fie condiționată de acordul Moscovei.

„Cum ar putea fi China un garant? A permis ocuparea Crimeei, nu a oprit invazia, a sprijinit deschis Rusia inclusiv prin exporturi de drone. Nu avem nevoie de ”garanți” care ne-au întors spatele când conta cel mai mult”, declara recent Volodimir Zelenski.

Acuzații tot mai directe la adresa Beijingului

În aprilie, președintele ucrainean a acuzat China că furnizează indirect arme Rusiei și sprijină infrastructura sa militară. Potrivit unor date ale serviciilor ucrainene de informații, peste 150 de cetățeni chinezi ar fi fost recrutați de armata rusă și ar lupta în prezent în Ucraina – acuzație ignorată oficial de autoritățile de la Beijing.

În același timp, Ucraina și partenerii occidentali analizează scenarii de pace în care rolul de pacificator ar putea reveni unei țări cu un profil mai credibil și acceptabil regional. Printre opțiunile avansate se numără Turcia.

Turcia, o opțiune viabilă?

Președintele Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat sprijinul pentru inițiativele de pace în regiune și a transmis recent Kievului că Ankara este dispusă să găzduiască negocieri directe între Ucraina și Rusia. De asemenea, Turcia s-ar arăta disponibilă să participe la o misiune internațională de menținere a păcii, inclusiv în Marea Neagră – o variantă considerată de unele state NATO mai realistă decât implicarea Chinei.

Poziția Turciei este cu atât mai relevantă cu cât, deși stat membru NATO, Ankara a păstrat relații funcționale și cu Moscova pe toată durata războiului și și-a asumat încă de la început un rol de mediator.

Încercări de repoziționare geopolitică?

Pentru Donald Trump, ale cărui declarații sunt adesea imprevizibile, ideea de a implica China într-un proces de pace ar putea răspunde unei logici interne de campanie, menită să demonstreze că SUA „nu mai trebuie să joace rolul de polițist mondial”. Totuși, pentru aliații occidentali, o astfel de propunere, chiar ipotetică, ridică serioase semne de întrebare privind viitoarea orientare strategică a Washingtonului.

În orice formulă de pace, acceptarea unui rol activ pentru China în Ucraina – o țară pe care Beijingul nu a sprijinit-o nici diplomatic, nici umanitar – riscă să compromită echilibrul fragil al securității europene. Pentru Kiev, dar și pentru Europa, mesajul rămâne clar: un partener care a alimentat tăcut agresorul nu poate deveni garantul păcii.

