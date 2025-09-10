Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina

Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
William Burns, fost director al CIA în timpul administrației Biden FOTO ISD

Fostul director al CIA, William Burns, a oferit marți, în cadrul unei conferințe organizate de Carnegie Endowment for International Peace, o analiză detaliată despre modul în care informațiile de intelligence au fost folosite nu doar pentru a anticipa invazia Rusiei în Ucraina, ci și pentru a combate relatările false lansate de Kremlin și a coagula o coaliție internațională împotriva agresiunii.

Burns, fost ambasador al Statelor Unite la Moscova, a susținut că experiența sa îndelungată cu președintele rus Vladimir Putin i-a oferit o înțelegere clară asupra mecanismului de luare a deciziilor de la Kremlin. El l-a descris pe liderul de la Moscova drept „o combinație instabilă de resentimente, ambiții și insecuritate”.

Semnalele dinaintea războiului

Potrivit fostului șef al CIA, serviciile americane dispuneau, încă din toamna lui 2021, de ceea ce el a numit „informații de o precizie excepțională” privind planurile detaliate de invazie ale Rusiei. Convingerea că o ofensivă era iminentă l-a determinat pe președintele Joe Biden să-l trimită personal pe Burns la Moscova, în noiembrie 2021, pentru a-l avertiza pe Putin.

Întâlnirea a fost, potrivit lui Burns, lipsită de ambiguități: Putin nu doar că nu a negat intențiile militare, dar s-a arătat „complet lipsit de remușcări”.

Greșeli de calcul și un cerc tot mai închis

Burns a subliniat că decizia lui Putin de a ataca Ucraina s-a bazat pe o serie de presupuneri greșite: o percepție eronată asupra capacității armatei ruse, convingerea că Ucraina va ceda rapid și ideea că Vestul – în special Europa – nu va reuși să formuleze un răspuns coerent. De asemenea, Putin credea că economia Rusiei este suficient de „blindată” pentru a rezista sancțiunilor internaționale.

Toate acestea, spune Burns, reflectă un sistem de luare a deciziilor în care accesul la lider este limitat, iar consilierii care îl contrazic sunt înlăturați. „Într-un astfel de sistem, a pune sub semnul întrebării judecata liderului nu este o mișcare de carieră inspirată”, a adăugat el, referindu-se la stilul autocratic al Kremlinului.

Dezvăluirea intențiilor Rusiei – o strategie calculată

Un element esențial al strategiei americane a fost declasificarea selectivă a unor informații de intelligence înainte de izbucnirea conflictului. Scopul: neutralizarea propagandei ruse înainte ca aceasta să poată prinde rădăcini. Burns a explicat că această abordare a permis Washingtonului să demonteze din fașă narațiunile false ale Moscovei și să ofere aliaților europeni un argument solid pentru coagularea unei reacții comune.

„Credibilitatea informațiilor noastre a ajutat la consolidarea unei coaliții solide și la sprijinirea Ucrainei”, a spus Burns, recunoscând totodată că SUA au avut dificultăți în trecut în a contracara eficient dezinformarea rusă.

O colaborare maturizată între SUA și Ucraina

Burns a descris relația dintre CIA și partenerii ucraineni drept „un parteneriat solid, clădit în timp”, început după anexarea Crimeei în 2014. Această cooperare, spune el, a jucat un rol semnificativ în capacitatea Ucrainei de a rezista invaziei din 2022. În calitate de director al CIA, Burns a efectuat nu mai puțin de 14 vizite la Kiev, mai multe decât în orice altă capitală, un gest menit să reafirme sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei.

Eșecul strategic al Kremlinului

Privind retrospectiv, Burns susține că invazia s-a transformat într-un eșec strategic pentru Rusia. Slăbiciunile armatei ruse au fost expuse, economia este grav afectată, iar influența internațională a Moscovei a fost diminuată, în timp ce NATO s-a extins și consolidat. În paralel, Rusia riscă să devină tot mai dependentă economic și politic de China, afirmă fostul șef al CIA.

