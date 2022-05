Cimitir evreiesc vechi de 200 de ani, lovit de rachete rusești

Rachetele armatei Federației Ruse au lovit cimitirul din Hlukhiv, regiunea Sumî.

Cimitirul este format din peste 600 de morminte cu pietre funerare. Cel mai vechi dintre morminte datează din 1824.

A missile hit the Jewish cemetery in Hlukhiv, Sumy region.

The ancient cemetery consists of over 600 tombstones. The oldest readable one dates back to 1824.#StopRussianWar #StandWithUkraine️#ArmUkraineNow pic.twitter.com/CjoXvMxW2r