Cinci cetățeni străinisunt acuzați de un ”tribunal” separatist din Donețk că ar fi ”mercenari” și ar fi luptat alături de armata Ucrainei. Pe trei dintre ei îi așteaptă o condamnare la moarte.

John Harding (Marea Britanie), Vjekoslav Prebeg (Croația) și Mathias Gustafsson (Suedia) sunt cei trei străini capturați care au fost condamnați la moarte, arată presa rusă citată de Reuters și digi24.

Ei au fost prinși în zona Mariupol.

Englezii Dylan Healy și Andrew Hill sunt alți doi inculpați. Cu toții au pledat ”nevinovat”.

Guvernele țărilor de origine ai cetățenilor străini inculpați au refuzat să discute sau să negocieze cu separatiștii din Donețk, mai arată sursele citate.

Three more captured foreign servicemen of the Armed Forces of #Ukraine face the death penalty

These are citizens of #Croatia, #Sweden and the #UK. They will be "tried" by the militants of the "DPR". pic.twitter.com/q6fhm5S76n