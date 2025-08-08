Cinci scenarii despre cum se poate încheia războiul din Ucraina. Cât de utilă va fi întâlnirea dintre președinții Trump și Putin

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 23:11
Cinci scenarii despre cum se poate încheia războiul din Ucraina. Cât de utilă va fi întâlnirea dintre președinții Trump și Putin
Vladimir Putin - FOTO: Hepta

Se așteaptă în următoarele zile o întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, dar, cu siguranță, această întâlnire nu va fi suficientă pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Jurnalistul britanic Nick Paton Walsh a elaborat cinci scenarii posibile asupra modului cum se poate încheia acest război, informează CNN.

Cele cinci variante sunt următoarele:

1. Putin acceptă un armistițiu necondiționat. Extrem de improbabil. Kremlinul a respins deja o astfel de ofertă în luna mai, deși Rusia era amenințată cu sancțiuni.

2. Pragmatism și negocieri prelungite. Discuțiile ar putea duce doar la alte discuții, oficializând controlul Rusiei asupra teritoriilor pe care deja le-a ocupat în Ucraina. Iarna va bloca frontul, iar Putin ar putea obține controlul și asupra orașelor estice Pokrovsk, Kostiantînivka și Kupiansk, întărindu-și poziția. Apoi, fie reia ofensiva în 2026, fie folosește diplomația pentru a-și păstra câștigurile. De asemenea, Putin ar putea specula amânarea alegerilor din Ucraina pentru a pune sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski și chiar pentru a sprijini un candidat pro-rus.

3. Ucraina rezistă încă doi ani. Într-un scenariu optimist, ajutorul militar american și european ar permite Kievului să limiteze pierderile teritoriale, iar Rusia nu ar obține victorii decisive. Avansul rus ar încetini, iar presiunea sancțiunilor și problemele economice ar putea afecta Kremlinul. Europa are deja planuri pentru o „forță de reasigurare” compusă din zeci de mii de militari NATO europeni, staționați în jurul Kievului și în alte mari orașe, cu rol logistic și de informații, iar această forță ar putea descuraja reluarea ofensivei de către Rusia.

4. Catastrofă pentru Ucraina și NATO. Putin ar putea interpreta întâlnirea cu Trump ca pe un semn al disensiunilor Occidentului, iar o apropiere SUA–Rusia ar lăsa Ucraina descoperită. Europa, deși dornică să ajute, nu ar reuși să compenseze lipsa sprijinului SUA. Rusia și-ar putea extinde ofensiva, criza militară din Ucraina s-ar transforma în criză politică, iar Ucraina ar dispărea ca stat suveran. Acesta ar fi scenariul de coșmar al Europei.

5. Dezastru pentru Putin: un nou Afganistan. Continuarea ofensivei ar aduce Rusiei câștiguri minore, cu prețul unor pierderi de mii de militari. Elitele ruse ar deveni tot mai nemulțumite de izolarea diplomatică. Presiunea asupra Kremlinului ar crește, iar rezistența lui Putin în fața crizei economice "ar putea fi fatală". Acesta este scenariul pe care analiștii occidentali îl văd drept singura modalitate de a învinge Rusia.

Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat
Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat
Cacealmaua lui Vladimir Putin de a-l duce de nas pe președintele american privind sfârșitul războiului din Ucraina primește lovitura decisivă. Donald Trump a dat Rusiei termen până vineri...
Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin
Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin
Președintele Donald Trump va accepta o întrevedere cu președintele Vladimir Putin doar dacă liderul de la Kremlin se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dezvăluie...
#razboi Ucraina, #Trump Putin, #Zelenski, #negocieri Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
