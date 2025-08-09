Cinci scenarii sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev

Președintele SUA, Donald Trump, dorește să-și folosească forța personalității pentru a ajunge la un acord, crezând că șase luni de intransigență din partea Moscovei ar putea fi depășite printr-o întâlnire față în față cu Putin. Experții avansează cinci scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina, însă doar unul probabil este bun pentru Kiev.

Se pare că Trump încă se agață de ideea că Kremlinul poate fi convins să oprească războiul, în ciuda faptului că omologul său rus a sugerat recent poziția maximalistă conform căreia poporul rus și cel ucrainean sunt unul și că oriunde pășește un soldat al Moscovei, este Rusia, potrivit unei analize din CNN.

Liderul rus, Vladimir Putin, dorește să câștige timp, după ce a respins deja în mai o propunere de încetare necondiționată a focului între Europa, SUA și Ucraina, oferind în schimb două pauze unilaterale, scurte și nesemnificative.

Dacă cei doi bărbați se vor întâlni, un obiectiv american aparent este un summit trilateral cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre sfârșitul războiului - chiar formatul de summit pe care Rusia l-a respins la Istanbul în mai. Scopul rusesc este probabil să-i permită lui Putin să-l tragă pe Trump înapoi în orbita narațiunii Moscovei. Experții avansează cinci scenarii posibile pentru terminarea războiului din Ucraina.

1. Putin este de acord cu un armistițiu necondiționat

Foarte puțin probabil. Este improbabil ca Putin să fie de acord cu un armistițiu în care liniile frontului să rămână așa cum sunt - Statele Unite, Europa și Ucraina au cerut deja o astfel de pauză în mai, sub amenințarea sancțiunilor, iar Rusia a respins-o. Trump s-a retras de la sancțiuni, preferând discuții la nivel scăzut la Istanbul, care nu au dus nicăieri. Un armistițiu de 30 de zile la începutul acestui an împotriva infrastructurii energetice s-a confruntat cu o aderare sau un succes limitat.

2. Pragmatism și mai multe discuții

Discuțiile ar putea ajunge la un acord privind mai multe discuții ulterioare, care să consolideze câștigurile Rusiei odată cu venirea iernii, înghețând liniile frontului militar și literalmente în jurul lunii octombrie. Putin ar fi putut cuceri orașele estice Pokrovsk, Kostiantynivka și Kupiansk până atunci, oferindu-i o poziție solidă pentru a trece iarna și a se regrupa. Rusia poate apoi lupta din nou în 2026 sau poate folosi diplomația pentru a face aceste câștiguri permanente.

3. Ucraina reușește să facă față celor doi ani următori

În acest scenariu, ajutorul militar american și european acordat Ucrainei o ajută să minimizeze concesiile pe linia frontului în lunile următoare și îl determină pe Putin să încerce să negocieze, deoarece armata sa nu a reușit din nou să-și respecte acțiunile.

Puterile europene au formulat deja planuri avansate pentru o „forță de reasigurare” care să fie desfășurată în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate. Aceste zeci de mii de soldați NATO europeni ar putea staționa în jurul Kievului și al altor orașe importante, oferind ajutor logistic și de informații Ucrainei în timp ce se reconstruiește și creând un factor de descurajare suficient pentru ca Moscova să decidă să lase linia frontului așa cum este. Acesta este cel mai bun lucru la care poate spera Ucraina.

4. Catastrofă pentru Ucraina și NATO

Putin a putut observa corect fisurile din unitatea occidentală după un summit cu Trump care îmbunătățește relațiile SUA-Rusia, dar lasă Ucraina să se descurce singură. Europa ar putea face tot posibilul să sprijine Kievul, dar nu reușește să încline balanța fără sprijin american. Putin ar putea vedea micile câștiguri din estul Ucrainei transformându-se în înfrângerea lentă a forțelor ucrainene.

Siguranța Kievului pare din nou în pericol. Forțele lui Putin avansează. Puterile Europei consideră că ar fi mai bine să lupte împotriva Rusiei în Ucraina decât mai târziu pe teritoriul propriu-zis al Uniunii Europene. Dar liderii Europei nu au în cele din urmă mandatul politic de a se alătura unui război pentru teritorii în interiorul Ucrainei. Putin avansează. NATO nu reușește să ofere un răspuns unificat. Acesta este coșmarul Europei, dar este deja sfârșitul unei Ucraine suverane.

5. Dezastru pentru Putin: o repetare a acțiunii sovietice în Afganistan

Rusia ar putea continua să gafeze, cheltuind viețile a mii de soldați pe săptămână, pentru câștiguri relativ mici, și văzând că sancțiunile îi erodează alianța cu China și veniturile din India. Rezervele financiare ale fondului suveran de investiții al Moscovei ar putea scădea, iar veniturile sale ar putea scădea.

Disidența în rândul elitei moscovite ar putea crește cu privire la modul în care Kremlinul a respins rampele diplomatice în războiul său preferat, în favoarea încăpățânării militare și a unui conflict prin intermediari nesustenabil cu NATO. Trump devine o rață șchiopă, iar atenția SUA după alegerile de la jumătatea mandatului revine la normele tradiționale de politică externă de opoziție față de Moscova.

În acest scenariu, Kremlinul ar putea întâlni un moment în care rezistența sa la inconvenientele banale ale realității și la greutățile economice ale propriului popor devine toxică.

Problema cu acest scenariu este că rămâne cea mai bună speranță a strategilor occidentali, care nu pot lua în considerare nici intrarea deplină a NATO în război pentru a ajuta Ucraina să câștige, nici capacitatea Kievului de a o respinge militar pe Moscova. Niciuna dintre aceste două ultime opțiuni nu este bună pentru Ucraina.

