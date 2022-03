Jurnalistul de investigații Christo Grozaev, șeful platformei Bellingcat, a făcut vineri, 11 martie, o analiză privind informația conform căreia Vladimir Putin i-ar fi arestat pe șeful filialei Externe a Serviciul Federal de Securitate (FSB) și pe adjunctul acestuia.

Jurnalistul subliniază că, dacă informația se adeverește, arestarea lui Serghei Beseda, șeful Serviciului, și a adjunctul său, Bolukh, ar dovedi faptul că Putin a fost prost informat în legătură cu invazia în Ucraina.

If confirmed, this will be really major news. Beseda and Bolukh are as high as it gets. Beseda was literally in charge of Ukraine intel (= guy who would have misled Putin on Ukraine's readiness to "welcome liberators"). Bolukh additionally in charge of disinformation. https://t.co/GBY0vFVI5P

”Dacă se confirmă, aceasta va fi o știre cu adevărat majoră. Beseda și Bolukh ocupă funcții la cel mai înalt nivel. Beseda a fost literalmente responsabil de informațiile în Ucraina (= tipul care l-ar fi indus în eroare pe Putin cu privire la disponibilitatea ucrainenilor de a fi ”eliberați”). Bolukh, de asemenea, responsabil cu dezinformarea”, a scris jurnalistul pe Twitter.

Grozaev scrie pe Twitter și despre ce se întâmplă în Rusia după apariția informației, furnizată în premieră de un alt jurnalist de investigații reputat - Andrei Soldatov.

Un canal rusesc de Telegram puțin credibil a relatat în seara zilei de vineri că cei doi șefi FSB ar fi fost duși la audieri la departamentul militar de contraspionaj al FSB și c-ar fi încă acolo. "Cei doi nu răspund la telefon. Am încercat", mai scrie Grozaev.

Grozaev vorbește și despre taberele din Serviciul Federal de Securitate (FSB), amintind că ”a existat o epurare” în interiorul instituției, când ”loialiștii” au încercat să îi îndepărteze pe ”tehnocrați”. ”Presupusele arestări (n.r. - ale celor doi șefi) nu pot face lucrurile mai stabile”, mai notează jurnalistul.

This is not trivial (if confirmed). It's not "one asshole will replace another"). There has already been a slow purge in the FSB since our @navalny investigation, with loyalists nudging out "technocrats", causing serious rifts. The alleged arrests can't make things more stable.