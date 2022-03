Civilii din Ucraina continuă să se mobilizeze pentru a-și apăra orașele de trupele ruse, în a șaptea zi a invaziei.

În Starobilsk, orașul raional de reședință al raionului Starobilsk din regiunea Lugansk, oamenii au ieșit în stradă, fără arme, și au blocat înaintarea tancurilor ocupanților

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants' military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Și în Enerhodar, locuitorii au ieșit pe drum pentru a împiedica trecerea ocupanților.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Ads

Lucrătorii de la centrala nucleară Zaporojie au anunțat, de asemenea, că se pregătesc să blocheze mișcarea ocupanților.

Workers at the #Zaporizhzhya nuclear power planets are preparing to block the movement of the occupants. pic.twitter.com/Uz3nSKIYev — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

În orașul Konotop, din regiunea Sumî, primarul a anunțat că ocupanții au dat un ultimatum - fie le predă orașul, fie îl vor distruge complet.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum - either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Ads