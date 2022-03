Civili ucraineni filmați când opun rezistență rușilor. Trupele Moscovei aruncă grenade lacrimogene pentru dispersarea mulțimii VIDEO

Noi imagini cu civili ucraineni care opun rezistență rușilor au fost făcute publice marți, 1 martie.

Având doar steagul în mână, civilii din orașul ucrainean Kupiansk, din regiunea Karkov, iau cu asalt mașinile rușilor și le cer explicații pentru invazia armată.

People in #Kupyansk are real heroes

With their bare hands, they rush at the car with the invaders and do not let it pass. pic.twitter.com/FZzGAnJpXL