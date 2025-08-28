”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 11:16
406 citiri
”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
Clădirea delegației UE la Kiev afectată de atacul rusesc FOTO X/Katarina Mathernova

Atacul rusesc din noaptea de miercuri spre joi, 28 august, de la Kiev, soldat cu moartea a cel puțin 10 persoane și rănirea altor câteva zeci, a provocat distrugeri majore în oraș, inclusiv la o clădire a misiunii UE.

Unda de șoc declanșată de atac a afectat „grav” clădirea misiunii UE în Ucraina, a anunțat joi dimineață ambasadorul blocului comunitar, Katarina Mathernova. Nu este clar dacă vreun membru al delegației UE a fost rănit, scrie Euronews.com.

„Acesta este adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”, a declarat Mathernova.

António Costa, președintele Consiliului European, a declarat că este „îngrozit” de atac și și-a exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și personalul UE.

„UE nu va fi intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să întărească hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina și poporul său”, a spus Costa.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a fost, de asemenea, critică la adresa Rusiei.

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea (și) alege teroarea. Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile lor (și) toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a declarat Kos pe rețelele de socializare.

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul a fost o „alegere de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

Convenția de la Viena din 1961 prevede protecția spațiilor diplomatice și consulare împotriva intruziunilor sau deteriorării, deși nu este neobișnuit ca aceste clădiri să fie afectate în timpul războiului. Kremlinul a demonstrat un dezinteres constant față de respectarea regulilor internaționale pe tot parcursul invaziei sale la scară largă a Ucrainei.

Zeci de morți și răniți în atacul de la Kiev

Atacul rusesc "masiv" care a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, a provocat cel puțin 10 morți, dintre care un copil.

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a scris Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia „nu se teme de consecințele” acțiunilor sale și „profită în continuare de faptul că cel puțin o parte a lumii închide ochii la copiii uciși și caută scuze pentru Putin”, a mai președintele Ucrainei pe rețeaua X.

Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, 28 august, pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra...
Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
Un avion de patrulare american P-8 Poseidon, echipat cu un radar de ultimă generație până acum secret, ar fi fost interceptat și filmat de un avion de luptă rus lângă coasta Crimeei. Pe...
#razboi Ucraina, #atac kiev, #atac rusesc, #delegatie ue , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Portugaliei îl numește pe Donald Trump „activ sovietic”. „Noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”
  2. Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
  3. ”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
  4. O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
  5. Date de la Ministerul Muncii: În România, în 2025, erau în vigoare aproximativ 155.000 de contracte pe drepturi de autor. Ce profesii intră în această categorie
  6. Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
  7. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  8. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  9. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  10. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”