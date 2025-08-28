”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO

Atacul rusesc din noaptea de miercuri spre joi, 28 august, de la Kiev, soldat cu moartea a cel puțin 10 persoane și rănirea altor câteva zeci, a provocat distrugeri majore în oraș, inclusiv la o clădire a misiunii UE.

Unda de șoc declanșată de atac a afectat „grav” clădirea misiunii UE în Ucraina, a anunțat joi dimineață ambasadorul blocului comunitar, Katarina Mathernova. Nu este clar dacă vreun membru al delegației UE a fost rănit, scrie Euronews.com.

„Acesta este adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”, a declarat Mathernova.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

António Costa, președintele Consiliului European, a declarat că este „îngrozit” de atac și și-a exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și personalul UE.

„UE nu va fi intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să întărească hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina și poporul său”, a spus Costa.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a fost, de asemenea, critică la adresa Rusiei.

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea (și) alege teroarea. Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile lor (și) toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a declarat Kos pe rețelele de socializare.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas. I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror. Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul a fost o „alegere de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles. The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts. Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Convenția de la Viena din 1961 prevede protecția spațiilor diplomatice și consulare împotriva intruziunilor sau deteriorării, deși nu este neobișnuit ca aceste clădiri să fie afectate în timpul războiului. Kremlinul a demonstrat un dezinteres constant față de respectarea regulilor internaționale pe tot parcursul invaziei sale la scară largă a Ucrainei.

Zeci de morți și răniți în atacul de la Kiev

Atacul rusesc "masiv" care a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, a provocat cel puțin 10 morți, dintre care un copil.

💔 A child’s body was found under the rubble in Kyiv. After Russia’s attack, 4 people are confirmed dead and more than 20 injured Rescuers pulled the small child from the ruins. According to Interior Minister Klymenko, at least three more bodies may remain trapped under the… pic.twitter.com/a8pVKNuxHc — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a scris Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia „nu se teme de consecințele” acțiunilor sale și „profită în continuare de faptul că cel puțin o parte a lumii închide ochii la copiii uciși și caută scuze pentru Putin”, a mai președintele Ucrainei pe rețeaua X.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

