Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a transmis miercuri, 9 martie, că nu există depăşiri ale valorilor normale de radiaţii la Cernobîl şi niciun pericol pentru mediu şi populaţie.

”Măsurătorile efectuate la nivel naţional confirmă valori normale ale nivelului de radiaţii şi nu sunt semnalate depăşiri la nivelul teritoriului ucrainean. Din informaţiile primite de la Autoritatea de Reglementare şi Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), a fost confirmată întreruperea alimentării cu energie electrică în data de 09.03.2022, în jurul orei 11:00”, spun reprezentanţii CNCAN într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilită conectarea la sursa de alimentare de rezervă ce utilizează sistemele diesel mobile.

În prezent, toate sistemele de securitate sunt funcţionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezervă şi nu există un pericol pentru mediu sau populaţie.

Rezerva de combustibil este dimensionată pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea alimentării cu energie electrică, funcţionarea generatoarelor diesel de rezervă putând fi prelungită după necesităţi prin realimentare cu combustibil până la reconectarea cu reţeaua naţională de energie electrică.

CNCAN dă asigurări că, prin intermediul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, urmăreşte în permanenţă evoluţia situaţiei din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiaţiilor este monitorizat permanent prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM). Specialiştii din Laboratorul Naţional de Referinţă Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 şi le transmit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naţionali şi internaţionali, precum şi a populaţiei.

Şerban Valeca, reprezentant al Institutului de Cercetări Nucleare, a precizat că în acest moment nu sunt depăşiri de radiaţii în România şi, dacă ar fi, acestea s-ar înregistra imediat. De când a început războiul nu au fost depăşiri de radiaţii, a adăugat el, într-o emisiune TV. Acesta a precizat că, fiind vorba de combustibil nuclear din 1986, acesta este deja răcit şi se presupune că nu ar mai trebui să reprezinte un pericol.

”Tijele de combustibil uzat au minimum 22 de ani.

Au foarte puțină căldură de disipat. În majoritatea instalațiilor, combustibilul uzat care are mai mult de 5 ani se află într-un depozit uscat, răcit cu ușurință de aer”, a explicat un alt specialist.

