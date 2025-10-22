26 de națiuni europene pregătesc în secret un plan de securitate pentru Ucraina

Președintele Zelenski spune că o armată ucraineană bine finanțată ar putea elimina nevoia de trupe internaționale de menținere a păcii. FOTO / Hepta

Peste 200 de experți militari din aproape 40 de țări lucrează la un plan de desfășurare a trupelor europene în Ucraina, în cazul în care președintele american Donald Trump ar reuși să intermedieze un acord de încetare a focului cu omologul său rus, Vladimir Putin, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey.

Healey a subliniat că Europa dorește să ofere garanții credibile de securitate Ucrainei și să se pregătească pentru eventuale eforturi de stabilizare post-conflict.

Forțele europene ar putea fi desfășurate în Ucraina în câteva săptămâni

Potrivit ministrului britanic al Apărării, trupele europene ar putea fi dislocate în Ucraina în termen de câteva săptămâni, în cazul în care un acord de pace va fi agreat între Trump și Putin, notează euromaidan press.

„Dacă președintele Trump poate intermedia pacea, atunci noi vom fi pregătiți să contribuim la asigurarea ei,” a spus Healey, adăugând că deciziile privind termenii acordului trebuie să aparțină în primul rând ucrainenilor: „Ucrainenii sunt cei care trebuie să decidă cum și ce se negociază.”

Șase luni de pregătire și o operațiune estimată la peste 100 de milioane de lire sterline

Ministrul britanic a dezvăluit că planificarea acestei eventuale desfășurări a început în urmă cu șase luni, implicând peste 200 de ofițeri militari din aproape 40 de țări. Marea Britanie ar urma să contribuie cu „peste 100 de milioane de lire sterline” la această operațiune.

În baza propunerii, forțele britanice ar urma să se alăture unui contingent multinațional pentru a contribui la stabilizarea Ucrainei și la respectarea prevederilor unui eventual acord de pace.

Planurile de intervenție sunt elaborate în cadrul „Coaliției de voință”, o alianță formată în martie 2025 sub conducerea premierului britanic Keir Starmer. Coaliția include 26 de state europene, membre și non-membre ale UE, care colaborează în afara structurilor NATO pentru a furniza asistență militară pe termen lung Ucrainei — inclusiv prin instruire, echipare și, în caz de necesitate, desfășurarea de trupe.

Discuțiile privind securitatea post-conflict au început încă de la începutul anului 2025, când șefii militari din 30 de țări europene și membre NATO s-au reunit la Paris pentru a analiza diferite scenarii.

Totuși, unele guverne europene au exprimat rezerve cu privire la desfășurarea de trupe în Ucraina fără o garanție clară de securitate din partea Statelor Unite. În același timp, președintele Zelenski a sugerat că o armată ucraineană bine finanțată ar putea elimina nevoia de trupe internaționale de menținere a păcii.

