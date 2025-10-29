Viitorul comandant al trupelor de asalt ucrainene, atacat pentru că ar fi publicat hărți militare clasificate pe rețele sociale FOTO

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:06
565 citiri
Viitorul comandant al trupelor de asalt ucrainene, colonelul Valentin Manko FOTO captură video TikTok /Manko Valentin

Colonelul Valentin Manko, viitorul comandant al trupelor de asalt din Ucraina, se află în centrul unui scandal care vizează publicarea pe rețele sociale a unor fotografii cu hărți potențial clasificate. Numit de președintele Volodimir Zelenski ca viitor comandant al unei noi divizii de trupe de asalt din armata ucraineană, numele lui Manko a mai fost vizat de controverse și în trecut.

Noua divizie a trupelor de asalt anunțată de Zelenski în luna septembrie 2025 nu a fost creată încă oficial, dar viitorul ei comandant este acuzat că a publicat pe rețele sociale poze care conțineau hărți marcate ca „Secret”.

Valentin Manko spune că informațiile nu sunt secrete, ci doar hărți Google Maps pe care a făcut note personale, potrivit tsn.ua. El a și glumat că le-a publicat ca să creeze confuzie pentru inamic.

„Aceasta este o hartă Google obișnuită, pe care am marcat personal ce este al nostru și ce nu. Am arătat-o ​​cum este. Și rușii îl păcălesc pe Putin. Acum să ardă în iad. Aleargă, ridică un steag și gata. Și apoi, în 10-30 de minute, mor împreună cu cârpa aia și nu spun nimic”, a explicat viitorul comandant al trupelor de asalt din armata Ucrainei.

În comentariile la pozele despre care spune că „se relaxa în compania cățelului, nimic mai mult”, Manko a publicat și o hartă mai detaliată, pentru cazul în care „cineva vrea să se uite mai atent”.

FOTO TikTok /Manko Valentin

În 2014, numele colonelului ucrainean a fost menționat în contextul unei extorcări în timpul operațiunii antiteroriste. Manko a fost criticat și că a dansat pe muzică rusească.

#razboi Ucraina, #armata ucraina, #tiktok, #informatii clasificate, #Rusia , #Razboi Ucraina
