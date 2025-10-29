Viitorul comandant al trupelor de asalt ucrainene, atacat pentru că ar fi publicat hărți militare clasificate pe rețele sociale FOTO

Colonelul Valentin Manko, viitorul comandant al trupelor de asalt din Ucraina, se află în centrul unui scandal care vizează publicarea pe rețele sociale a unor fotografii cu hărți potențial clasificate. Numit de președintele Volodimir Zelenski ca viitor comandant al unei noi divizii de trupe de asalt din armata ucraineană, numele lui Manko a mai fost vizat de controverse și în trecut.

Noua divizie a trupelor de asalt anunțată de Zelenski în luna septembrie 2025 nu a fost creată încă oficial, dar viitorul ei comandant este acuzat că a publicat pe rețele sociale poze care conțineau hărți marcate ca „Secret”.

Valentin Manko spune că informațiile nu sunt secrete, ci doar hărți Google Maps pe care a făcut note personale, potrivit tsn.ua. El a și glumat că le-a publicat ca să creeze confuzie pentru inamic.

„Aceasta este o hartă Google obișnuită, pe care am marcat personal ce este al nostru și ce nu. Am arătat-o ​​cum este. Și rușii îl păcălesc pe Putin. Acum să ardă în iad. Aleargă, ridică un steag și gata. Și apoi, în 10-30 de minute, mor împreună cu cârpa aia și nu spun nimic”, a explicat viitorul comandant al trupelor de asalt din armata Ucrainei.

În comentariile la pozele despre care spune că „se relaxa în compania cățelului, nimic mai mult”, Manko a publicat și o hartă mai detaliată, pentru cazul în care „cineva vrea să se uite mai atent”.

FOTO TikTok /Manko Valentin

În 2014, numele colonelului ucrainean a fost menționat în contextul unei extorcări în timpul operațiunii antiteroriste. Manko a fost criticat și că a dansat pe muzică rusească.

