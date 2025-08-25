Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 10:57
1057 citiri
Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”
Un colonel în rezervă sfătuiește Ucraina să schimbe strategia FOTO X/Volodimir Zelenski

Richard Williams, colonel în retragere al armatei americane și veteran al conducerii NATO, îndeamnă Ucraina să abandoneze actualul său „joc de uzură” defensiv împotriva Rusiei, argumentând că strategia este nesustenabilă. Acesta spune că Kievul este într-o „configurație stagnantă” și trebuie să apeleze la războiul mobil.

Williams – care a ocupat cândva funcția de director adjunct al Secției de Armament din cadrul Diviziei de Investiții în Apărare a NATO – a afirmat că Ucraina nu poate învinge într-un război de uzură pe termen lung, conform unui interviu acordat duminică ziarului Kyiv Post.

Williams a explicat că, deși forțele ucrainene provoacă mai multe pierderi inamicului, „rezerva aparent nesfârșită de rezerve a Rusiei le consideră consumabile” îi conferă un avantaj distinct.

„De-a lungul liniei de angajament, sau frontului, Ucraina suferă pierderi săptămânale... la o scară mai mare decât pierderile pe care le suferă ea însăși”, a spus Williams. „Dar, întrucât Putin dispune de rezerve aparent nelimitate... este puțin probabil ca Ucraina să aibă câștig de cauză într-un război de uzură defensiv/nemobil”, a afirmat el.

Preluarea inițiativei

Mesajul central al lui Williams este un apel la o schimbare fundamentală a tacticii ucrainene. El consideră că avantajul ofensiv al Rusiei rezidă în capacitatea sa de a alege momentul și locul atacului, afirmând că Rusia „în ofensivă știe unde va ataca – și asta îi conferă un mare avantaj pe câmpul de luptă”.

Pentru a contracara acest lucru, el a spus că „Ucraina trebuie acum să preia inițiativa de la inamic”.

El a susținut că acest lucru necesită trecerea de la „concentrarea forțelor împotriva puterii la aplicarea forței concentrate împotriva vulnerabilităților adversarului, crearea de situații neașteptate și depășirea inamicului prin cicluri rapide de acțiune și reacție pentru a obține avantaje poziționale”.

Schimbați jocul

Williams a sugerat că Ucraina este mai potrivită pentru un stil de „război mobil”, mai dinamic.

„Gândiți-vă la multiple penetrări neașteptate (cum ar fi mica ofensivă de la Kursk) pentru a perturba logistica acolo unde inamicul este mai puțin probabil să știe cum să se apere cel mai bine împotriva atacurilor cu drone în adâncime”, a sfătuit el. „Ucraina este mai capabilă de război mobil.”

Williams a subliniat necesitatea critică a unei schimbări de abordare. El a descris poziția actuală a Ucrainei ca fiind o „configurație stagnantă”, avertizând că „nu poate câștiga sau chiar să se mențină pe termen nelimitat în această configurație tactică”.

Pentru a sprijini această nouă abordare, el a oferit sfaturi tactice specifice. Williams a recomandat ca, pentru penetrări cu obiective limitate, forțele ucrainene să pună accentul pe superioritatea locală, pe termen scurt, a aviației și artileriei. În plus, el a sugerat utilizarea de câmpuri de mine rapide, transportate aerian, pe flancurile lor și utilizarea dronelor pe liniile de comunicații inamice mai adânci.

„Schimbați jocul – pentru a obține rezultatele dorite!”, a concluzionat el.

Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina
Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina
Un colonel în retragere al armatei Statelor Unite susține că negocierile diplomatice privind războiul din Ucraina au intrat într-un impas și că singura soluție realistă pentru încetarea...
Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
Canalul de știri RT, susținut de statul rus, și agenția de știri și radioul Sputnik și-au extins în ultimii trei ani prezența internațională, mai ales în afara țărilor occidentale,...
#razboi Ucraina, #colonel american, #strategie razboi, #strategie ucraina, #razboi uzura , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
  2. UPDATE Cea mai rece dimineață din ultimii 50 de ani. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România
  3. Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
  4. Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO
  5. Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”
  6. Cum ar arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina?
  7. Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO
  8. Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
  9. Românii vor putea călători în țările europene doar cu buletinul electronic. Până când mai sunt acceptate cele fără cip
  10. Un important tezaur, descoperit la Histria: Zeci de monede și podoabe antice din metale prețioase FOTO