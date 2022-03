Atacurile au continuat și în cea de-a 15-a zi a războiului din Ucraina, soldându-se cu victime atât în rândul soldaților, cât și al civililor.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că l-a ucis pe colonelul Andrei Zakharov, comandantul unui regiment de tancuri rus. Zaharov a fost lichidat în districtul Brovarsky, din zona Kiev.

„În timpul desfășurării ostilităților în districtul Brovarsky din regiunea Kiev, Batalionul tactic al diviziei 90 tancuri a Districtului Militar Central a suferit pierderi semnificative de personal și echipament. Comandantul regimentului, colonelul A. Zaharov, a fost lichidat”, a declarat într-un comunicat serviciul de presă al Serviciului de Informaţii pentru Apărare al Ministerului Apărării.

