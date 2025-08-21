Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina

Joi, 21 August 2025, ora 19:43
Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina
Întâlnire Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni la Casa Albă/FOTO:X@Voz_US

Un colonel în retragere al armatei Statelor Unite susține că negocierile diplomatice privind războiul din Ucraina au intrat într-un impas și că singura soluție realistă pentru încetarea conflictului este o intervenție militară decisivă împotriva Rusiei.

Colonelul (r) Richard Allen Williams, fost veteran în conducerea militară NATO, a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că eforturile occidentale de a ajunge la o soluție diplomatică sunt sortite eșecului în absența unei presiuni reale asupra Moscovei.

„Putin este obstacolul în calea păcii”

„Președintele Putin nu se confruntă cu nicio formă de presiune care să-l forțeze să facă un compromis”, a afirmat Williams. În opinia sa, excluderea Ucrainei dintr-un viitor cadru de securitate euro-atlantică și refuzul participării NATO ca forță de menținere a păcii după război compromit orice speranță pentru stabilitate pe termen lung.

„Putin este obstacolul în calea păcii în Ucraina”, a spus ofițerul american veteran.

Comentariile vin în contextul în care Kremlinul semnalează o abordare rezervată privind un eventual acord de pace, în contrast cu optimismul exprimat recent de unii lideri occidentali și de președintele american Donald Trump.

Impunerea unor zone de excludere aeriană

Pentru a debloca actualul impas, colonelul propune o măsură cu grad ridicat de risc: crearea unor „zone de excludere aeriană și fără drone” în toate orașele ucrainene, extinse ulterior la întreaga țară. Acestea ar urma să fie impuse de o așa-numită „Coaliție de voință”, cu scopul de a contesta direct superioritatea aeriană rusă.

„Aeronavele cu pilot vor fi forțate să aterizeze, fără victime, dacă este posibil”, a explicat el, adăugând că asumarea unui asemenea risc este necesară dacă „se dorește cu adevărat pacea”.

Potrivit propunerii, în absența unui acord acceptat prin referendum de populația ucraineană, un contingent multinațional ar putea susține această inițiativă prin desfășurarea de trupe blindate și sisteme de drone, în paralel cu o zonă de excludere aeriană impusă de Statele Unite.

Lipsa garanțiilor de securitate – un punct nevralgic

Colonelul Williams consideră că absența unor garanții de securitate concrete pentru Ucraina reprezintă cel mai mare eșec al actualelor discuții diplomatice. „Prioritatea președintelui Zelenski este obținerea unor garanții de securitate credibile – singura cale reală către o pace durabilă. În prezent, astfel de garanții nu există”, a afirmat el.

Comentariile sale vin în urma summit-ului găzduit de Casa Albă, unde președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a criticat reuniunea, numind-o „o încercare stângace” de a influența poziția liderului american.

Lavrov a adăugat că discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „fără viitor” dacă Rusia nu este implicată în proces.

Relația cu NATO și invocarea Articolului 5

Într-un element deosebit de controversat al propunerii sale, Williams sugerează modificarea statutului Ucrainei în raport cu NATO. Deși Kievul nu ar deveni membru deplin imediat, acest statut ar urma să fie activat automat în cazul unui nou atac din partea Rusiei sau a altui stat.

„În cazul unei noi agresiuni, Ucraina va deveni imediat membru cu drepturi depline, beneficiind de protecția oferită de Articolul 5 al Alianței”, a afirmat fostul colonel.

Această formulă ar echivala cu acordarea unei umbrele de securitate preventive, fără un proces formal de aderare, o abordare care probabil va genera dezbateri intense atât în cadrul NATO, cât și în rândul partenerilor europeni.

