Un comandant american dezvăluie turnura lui Trump: 3 mutări pentru Ucraina și România, ce-l blochează total pe Putin

Într-o întorsătură norocoasă, Donald Trump a anulat săptămâna aceasta un summit planificat cu Vladimir Putin la Budapesta și a impus sancțiuni împotriva giganților petrolului Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii din Rusia. Un fost comandant american al forțelor NATO, amiralul James Stavridis a dezvăluit faptul că turnura lui Trump trebuie urmată de un acord de pace și de trei garanții de securitate majore pentru Ucraina, dar și pentru România. Acestea au menirea de a-l bloca pe Putin, într-o ofensivă viitoare.

După ce președintele american a fost dus de nas la o întâlnire din Alaska în această vară de către liderul rus - care a primit (la propriu) un omagiu pe covorul roșu și apoi nu a oferit absolut nimic în schimb - administrația Trump ar putea adopta o abordare mai sceptică față de Kremlin, potrivit Blomberg.

Ads

În ciuda încercărilor diplomatice ale lui Trump, Putin continuă să pledeze pentru „rezolvarea cauzelor profunde” ale războiului. Aceasta înseamnă că Rusia preia controlul suveran asupra Crimeei și a tuturor părților din cele patru regiuni care o leagă de Rusia, în timp ce Ucraina este lăsată fără apărare în fața unor agresiuni ulterioare în timp. Și Rusia ar fi eliberată de sancțiunile internaționale care cel puțin încetinesc, dacă nu chiar devastează economia sa. Acesta este un set maximalist de cerințe pe care Moscova, agresorul flagrant, nu le merită.

În cele din urmă, Putin va fi probabil forțat să negocieze cu seriozitate - a pierdut peste un milion de tineri ruși fie uciși în luptă, fie grav răniți, fie care au fugit din țară pentru a evita recrutarea și frontul ucrainean.

Pentru a obține concesii reale din partea Moscovei, însă, Trump ar fi înțelept să crească imediat fluxul către Ucraina de arme cu rază lungă de acțiune - inclusiv rachete de croazieră Tomahawk, pe care Washingtonul le-a refuzat până acum. La fel de important, SUA ar trebui să crească nivelul sancțiunilor secundare împotriva oricui face afaceri cu Moscova și să încurajeze Europa să confiște fondurile rusești deținute în băncile de acolo. Trump ar trebui aplaudat pentru aplicarea de sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ale Rusiei, joi.

Ads

Garanții de securitate solide pentru Ucraina

Occidentul ar trebui să se gândească din timp la poziții de negociere obligatorii care ar proteja Ucraina permanent. Cum ar arăta un astfel de plan pentru Ucraina?

Este logic să ne gândim în termeni de trei domenii de război: maritim, aerian și terestru. Să începem cu coasta Mării Negre, vitală din punct de vedere strategic. Ucraina trebuie să aibă asigurări că flota rusă nu va încerca să-i blocheze comerțul, în special exportul de produse agricole. Ucraina era „grânarul Europei” înainte de conflict, iar în orice perioadă de pace, capacitatea sa de a exporta va fi esențială pentru economia sa.

Va fi necesară o prezență navală permanentă a NATO la Marea Neagră, inclusiv două sau trei distrugătoare sau fregate în stație, un număr similar de dragătoare de mine și o acoperire aeriană rezonabilă, inclusiv aeronave de patrulare marină cu rază lungă de acțiune, precum P-8 Poseidon, fabricat în SUA. Acest contingent ar putea opera din porturile NATO din România, Bulgaria și Turcia.

Ads

În aer, există atât un aspect ofensiv, cât și unul defensiv în orice garanție de securitate. Cea mai importantă caracteristică defensivă ar fi stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra teritoriului rămas al Ucrainei, aplicată de avioane NATO și forțe aeriene ucrainene.

Pe măsură ce un număr tot mai mare de avioane F-16 fabricate în SUA ajung în mâinile Kievului prin intermediul aliaților europeni, acest lucru ar putea fi realizat fără probleme, forțele aeriene NATO și ucrainene devenind interoperabile. Baza aeriană a alianței din Ramstein, Germania, ar fi sediul logic pentru zona de interdicție aeriană, care ar putea fi aplicată de 40 până la 50 de avioane NATO: avioane de luptă în patrulare și avioane de comandă și control AWACS.

10.000 de soldați occidentali ar trebui în Ucraina

Componenta aeriană ofensivă ar fi adăugarea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, cum ar fi Tomahawk-urile, cu capacitatea lor de lovire de 2.400 km. În mâinile Ucrainei, un arsenal de rachete sporit ar reprezenta un risc semnificativ pentru infrastructura economică critică a Rusiei.

Ads

Garanțiile de securitate pentru teritoriul ar necesita mai multe nuanțe politice decât celelalte dimensiuni. Moscova se va opune cu vehemență unei misiuni de luptă NATO în Ucraina, dar prezența a cel puțin 10.000 de soldați din statele membre NATO care operează sub steagurile lor naționale - o coaliție a celor dispuși - ar putea fi necesară, susține Stavridis.

Acestea ar putea opera sub un singur comandant, poate un general polonez cu trei stele, care să raporteze Uniunii Europene, și ar putea fi staționate în cinci contingente semnificative de-a lungul noii frontiere.

O altă parte a garanțiilor de securitate terestră ar fi accesul permanent al Kievului la sistemele de război terestru de la susținătorii occidentali, inclusiv muniții, artilerie, tancuri, mine și alte elemente de bază ale luptei terestre. Această legătură este deja în mare parte existentă și trebuie doar codificată în negocieri. Ar putea continua să fie supravegheată de șeful Comandamentului European al SUA din Stuttgart, Germania.

În cele din urmă, în domeniul electronic extrem de disputat de astăzi, Ucraina va avea nevoie de protecție împotriva atacurilor cibernetice rusești. Cu un astfel de pachet de garanții de securitate - pe mare, aer, uscat și spațiu cibernetic - Ucraina ar putea lua în considerare în mod realist un acord „teritoriu pentru pace”. Deși ideea ca Putin să obțină controlul permanent asupra a 20% din Ucraina este deplorabilă, condițiile militare de pe teren par să facă acest lucru inevitabil.

Ads