Un fost comandant al Seal Team Six: Rusia nu câștigă din 3 motive, dar Kievul are o problemă crucială VIDEO

Un fost comandant al Seal Team Six spune că Rusia nu va câltiga războiul FOTO: Orange County

Chuck Pfarrer, fostul comandant american de elită al Seal Team Six din US Navy, a analizat evoluția războiului provocat de Vladimir Putin în Ucraina în urmă cu peste 28 de luni și a făcut o prognoză asupra duratei acestuia. El a afirmat că Rusia nu poate câștiga războiul cu Ucraina din 3 motive, dar Kievul are o problemă crucială și va învinge numai atunci când NATO o va permite. Asta însemnând că alianța trebuie să furnizeze trupelor lui Zelenski mai mult armament de top, care să fie capabil să înfrângă armata Moscovei.

Chuck Pfarrer, care mai târziu a devenit autor și scenarist, scriind o serie de filme de la Hollywood, inclusiv filmul ”Barb Wire” din 1996 cu Pamela Anderson, acum își petrece mult timp analizând războiul din Ucraina, potrivit Forces.

El a declarat că este „absolut încrezător că acest război nu este de câștigat de Rusia”. „Aceasta fiind spuse, văd încă trei sau patru ani de război, de lupte grele, inversări dificile, progrese”, a spus el.

„Dar acest război nu poate fi câștigat de Rusia”. Pfarrer a spus că războiul pentru Rusia a fost ca „1971 în Vietnam pentru americani”. „Rusia nu a pierdut încă războiul, dar îi este imposibil să-l câștige din 3 motive - cu echipamentul pe care îl are acum, cu conducerea din prezent și cu trupele din acest moment”, a spus el.

„Și acesta este un război pe care Ucraina îl va câștiga, când NATO o va lăsa să câștige războiul”. Esenţial în acest sens, spune el, este să ofere Ucrainei mai multă apărare antiaeriană - o nevoie subliniată de recentul atac al Rusiei asupra unui spital de copii din Kiev.

„În acest război al secolului 21, unul dintre pilonii războiului de manevre la sol este suveranitatea apărării aeriene”, a spus el. „Trebuie să fii în măsură să te asiguri că niciun avion rusesc nu poate pune bombe cu planare asupra trupelor tale.

„Și acest lucru este la îndemâna NATO. Nu i-am dat Ucrainei cheia acelor opțiuni de război de manevră pentru că le sugrumăm cu apărarea aeriană”. Pfarrer a adăugat: „Rusia a pierdut 500.000 de victime în acest război”.

„Este de 10 ori numărul de oameni pierduți în Vietnam de SUA, în timpul celor 10 ani de război. Pentru mine, ratele pierderilor rusești sunt nesustenabile. Echipamentul lor s-a dovedit a fi sub normal”.

Când vezi un grup de 20 sau 30 de soldați cu un telefon mobil spunând „Nu ne întoarcem în față, suntem încă răniți, nu primim nicio mâncare, nu primim muniție”, asta se numește o adunare de revoltă.

"Nu este o contravenție. Este o crimă. Este o crimă capitală într-o armată să faci asta într-o zonă de luptă." Pfarrer spune că standardul trupelor rusești este atât de slab încât nu reușesc să obțină niciun câștig semnificativ, chiar și atunci când au o superioritate numerică vastă.

El a spus că acest lucru a fost exemplificat de numărul celor care mor din cauza dronelor FPV ucrainene. Pfarrer a mai spus că ar dori ca SUA să scoată frânele și să permită Ucrainei să tragă cu rachete americane în interiorul Rusia, pentru a lovi armata rusă în propria curte. Chiar și cu recentele eșecuri, el crede că Ucraina va predomina - cu condiția să i se acorde sprijinul de care are nevoie.

