Comandantul Brigăzii Motorizate Sevastopol, Denis Mezhuev, a murit pe front, potrivit informațiilor publicate de presa din Ucraina.

Moartea locotenent-colonelului nu a fost confirmată de Moscova, însă poetul rus Andrei Kovalev a scris un mesaj pe reţeaua de socializare VK în care solicită ca acesta să fie decorat postmortem.

”Fiul său poate fi mândru de tatăl său”, a mai scris poetul, potrivit Adevărul.

Mezhuev ar fi al 40-lea ofiţer care a a fost ucis în cele 50 de zile de război. Potrivit ucrainenilor, armata rusă ar fi pierdut şapte generali şi 33 de colonei de la începutul invaziei.

