Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 09:23
Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România
Generalul Ben Hodges spune că NATo a cazut testul rușilor FOTO: OSCE

Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost un test pe care NATO nu l-a trecut, dezvăluind vulnerabilități majore pe flancul estic.

În opinia sa, reacția timidă a Alianței și lipsa unor protocoale clare în state precum România transmit Moscovei un semnal de slăbiciune, ceea ce încurajează escaladarea. Hodges cere o schimbare de strategie: doborârea imediată a oricărei drone intruse, redefinirea misiunilor aeriene și exerciții comune care să pregătească NATO pentru atacuri similare celor îndurate zilnic de Ucraina.

Generalul Ben Hodges a spus că rușii au învățat noaptea trecută că NATO nu este pregătită să facă față unor atacuri precum cele împotriva Ucrainei.

„Consider că acesta a fost un test din partea rușilor și au văzut că nu suntem atât de pregătiți pe cât ar trebui să fim”, a precizat el la Antena 3 CNN.

România nu este mai pregătită ca Polonia pentru astfel de incidente

Fostul comandant al trupelor americane din Europa a criticat reacția Poloniei, dar s-a arătat sceptic că România ar fi avut capacitatea de a răspunde unui atac rusesc cu drone rapid.

Rusia testează apărarea noastră, vrea să testeze cât de bune sunt sistemele noastre de avertizare și care este timpul nostru de răspuns. Cât de repede noi, NATO, sau oricare dintre statele membre reacționează. Cred că ceea ce au învățat rușii noaptea trecută este că, în primul rând, nu suntem pregătiți, noi, NATO, să facem față unor astfel de atacuri, la scara la care Ucraina face față în fiecare seară.

Faptul că forțele aeriene din Polonia au răspuns cu aeronave în loc să folosească alte sisteme pentru a doborâ acele drone le-ar fi transmis rușilor că nu ne-am pregătit suficient. Dar, cel puțin, polonezii au urmat regulile corecte de a acționa. Au putut să intercepteze acele drone. Nu știu dacă România sau alte țări au politicile și protocoalele necesare pentru a putea răspunde unui atac rusesc cu drone imediat”, a spus generalul.

Fostul e de părere că Moscova a devenit mai îndrăzneață și din cauza apatiei țărilor membre NATO.

„Sigur că rușii fac asta acum pentru că noi niciodată nu am răspuns la niciuna dintre dronele și rachetele care au aterizat în România, Republica Moldova, Polonia, Letonia sau altundeva. Noi nu am răspuns și ei au văzut acest lucru și acum au escaladat”, a spus generalul Ben Hodges.

Ce pregătește Moscova

Generalul a enumerat pașii care urmează după această provocare a Moscovei.

„Bineînțeles că ceea ce ar trebui să facem acum ar fi să subliniem foarte clar că vom doborî orice dronă care violează spațiul aerian al oricărei țări membre NATO și chiar al Republicii Moldova.

În al doilea rând, eu cred că ar trebui să redefinim misiunile de poliție aeriană de deasupra Mării Negre ca misiuni de apărare și să dăm acelor piloți instrumentele necesare pentru a face față unor astfel de atacuri. Și apoi trebuie să facem un exercițiu care să acopere întregul flanc estic al NATO, atât pe cale maritimă, terestră cât și aeriană, pentru a ne pregăti pentru un atac de dimensiunea atacurilor la care e supusă Ucraina. Trebuie să ne antrenăm și să fim pregătiți să răspundem unor astfel de atacuri”, a explicat fostul comandant.

Lui Putin nu-i pasă de Trump

Generalul Ben Hodges e de părere că Putin nu este interesat de un acord de pace și este nepăsător la solicitările lui Donald Trump.

„Bineînțeles că nu are niciun fel de interes pentru pace în regiune decât dacă reușește să obțină tot ceea ce își dorește și asta nu este acceptabil din punctul de vedere al tuturor celorlalți din Europa.

Cred că rușii au demonstrat nu doar că nu sunt interesați de pace, ci au demonstrat și faptul că nu au niciun fel de respect față de Administrația Trump pentru că de la summitul din Alaska situația s-a înrăutățit pentru Ucraina și acum are loc acest atac.

Mie asta îmi spune, în special când vorbim despre 10.000 de trupe staționate în Polonia, și cu toate astea Rusia lansează peste o duzină de drone în direcția Poloniei, mie îmi spune că nu au nicio frică pentru vreun răspuns consistent din partea Administrației americane sau din partea NATO. Nu ne aflăm într-o poziție bună în acest moment”, a mai spus generalul.

