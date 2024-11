Comandați ruși arestați pentru că au mințit cu privire la avansul pe front: "Scopul lor nu era să învingă"

Mai mulți comandați ruși de pe frontul din Ucraina au fost arestați, iar alții sunt anchetați pentru că ar fi trimis la Moscova informații false cu privire la teritoriile ucrainene cucerite. Informația a fost publicată de mai multe bloguri rusești care susțin războiul din Ucraina.

Comandații ruși eliberați din funcție și arestați ar fi transmis progrese falsificate în rapoartele de război despre situația pe frontul din Ucraina.

„Scopul lor principal nu a fost să înfrângă inamicul, ci să raporteze progrese”, scriu blogerii ruși, printre care Rybar, potrivit ziarului german Tagesspiegel.

Comandanții brigăzilor a 3-a și a 7-a au fost arestați, alături de un alt comandant de rang înalt. Alții au fost suspendați pentru rapoartele false sau eliberați din funcție fără să fie arestați.

Investigațiile din armata rusă cu privire la avansul fals al trupelor rusești se desfășoară și în brigada a 6-a și cea cu numărul 123.

Rapoartele false ale comandaților ruși au vizat în principal frontul din apropierea orașului Siversk din regiunea Donețk. Oficialii ruși au raportat Moscovei și că au cucerit mai multe sate din regiune, lucru demonstrat ca fals.

