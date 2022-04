Comandantul crucișătorului Moskva, Anton Kuprin, a murit în timpul exploziei de la bord, anunță oficialii ucraineni.

Anunțul a fost făcut de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, potrivit Nexta.

Mai exact, comandantul navei și-a pierdut viața în incendiul provocat de explozie. În plus, căpitanul Kuprin este cel care a ordonat bombardarea Insulei Șerpilor în prima zi a războiului din Ucraina.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.

