Un comandant al Brigăzii 36 Marine blocat în oţelăria Azvostal din Mariupol a făcut miercuri, 12 mai, un apel direct la Elon Musk să îi ajute să părăsească în siguranţă oraşul, care este asediat de forţele ruse de săptămâni întregi, şi să ajungă într-o ”ţară intermediară”, relatează AFP.

Serghei Volina, comandantul Brigăzii 36 Marine, a declarat că şi-a creat un cont de Twitter cu scopul unic de a-l contacta pe Musk.

”Lumea vorbeşte că vii de pe altă planetă să îi înveţi pe oameni să creadă în imposibil”, a scris Volina pe Twitter.

”Planetele noastre sunt una lângă cealaltă, deoarece eu locuiesc acolo unde este aproape imposibil să supravieţuieşti. Ajută-ne să plecăm din Azovstal într-o ţară intermediară. Dacă nu tu, atunci cine o poate face?”, a adăugat el.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Ads

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.