România nu va interveni militar în cazul în care Rusia atacă Republica Moldova. Un ofițer susține că Moscova vrea să compromită relațiile București-Chișinău

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:09
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul foarte puţin probabil – la această oră – în care această ţară ar fi atacată de Rusia, deoarece ar pierde astfel avantajul de a fi apărată de NATO, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare din România.

„Problema nu se pune în aceşti termeni: România trebuie şi va avea capacitatea militară de a se apăra şi de a participa la apărarea aliaţilor săi din NATO în baza Tratatului de la Washington, conform Articolului 5”, a declarat Mateiu, pentru News.ro.

El a subliniat că România are mai multe modalități prin care poate sprijini Republica Moldova, fără a se implica direct într-un conflict.

„În privinţa Republicii Moldova, România va acţiona: 1) pentru ajutorarea pe timp de pace a Republicii Moldova, inclusiv prin ajutorarea în domeniul apărării, de la pregătirea unor ofiţeri moldoveni în România la cumpărarea de echipament în cadrul ajutorului european; 2) prin pregătirea în comun, exerciţii comune ale armatelor Republicii Moldova şi ale României; 3) în caz de criză sau conflict, dacă Rusia atacă Republica Moldova – scenariu foarte puţin probabil câtă vreme Ucraina rezistă – România va folosi toate mijloacele pentru a-şi apăra cetăţenii din Republica Moldova, mai puţin intervenţia militară directă, deoarece, odată intrată în acest conflict, România ar pierde dreptul de a fi apărată de NATO”, a afirmat comandorul.

Acesta a avertizat și asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei în regiune, menite să destabilizeze Republica Moldova și să afecteze relațiile cu România. El a explicat că Moscova continuă să investească în acțiuni de influență și manipulare.

Potrivit acestuia, Rusia „va folosi și problema transnistreană pentru destabilizarea Republicii Moldova” și pentru deteriorarea relațiilor dintre Chișinău și București.

„Rusia a pierdut o bătălie, nu războiul, urmând să investească mai departe în elementele de război hibrid, respectiv în forţele politice antidemocratice şi proruse. Rusia va activa: 1) coloana a 5-a din Republica Moldova, continuând propaganda, dezinformarea şi acţiunile de spionaj, sabotare şi destabilizare; 2) va folosi problema transnistreană pentru a destabiliza Republica Moldova, fie şi prin privarea Transnistriei de resurse energetice şi financiare, atâtea câte mai alocă; 3) va folosi coloana a 5-a din România, destabilizând nu numai Republica Moldova, dar afectând şi relaţiile dintre Republica Moldova şi România, respectiv compromiţând ideea unirii”, a mai spus expertul.

Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Rusia a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear în timpul căruia au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră. Președintele rus Vladimir Putin a...
Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război. El a precizat că...
