Complotul perfid al lui Putin. Rusia vrea să arunce în haos Europa printr-un plan ascuns

Concomitent cu invazia Rusiei din Ucraina, există un complot perfid al lui Putin îndreptat împotriva Occidentului. Într-o declarație publică rară, șeful Serviciilor Secrete MI5 ale Marii Britanii, Ken McCallum, atrage atenția că Rusia lui Putin vrea să arunce Europa în haos, printr-un plan bine pus la punct, dar ascuns.

Moscova recurge la sabotaje, incendieri și asasinate în țările europene, ”acțiuni periculoase cu o imprudență tot mai mare”, a spus McCallum. El avertizează asupra amenințării Rusiei și a Serviciului Secret GRU, care desfășoară acțiuni care generează haos pe străzile britanice și europene, potrivit The Economist.

Războiul Rusiei în Ucraina a fost însoțit de un crescendo de agresiune, subversiune și amestec în alte părți. În special, sabotajul rusesc în Europa a crescut dramatic. „Nivelul de risc s-a schimbat”, a declarat viceamiralul Nils Andreas Stensones, șeful Serviciului Norvegian de Informații, în septembrie.

O mare putere dezvăluie ”gaura” de la Kremlin: ”Avem planul lui Putin”, înainte de ordinul său

Ads

„Vedem acte de sabotaj care se întâmplă acum în Europa.” Sir Richard Moore, șeful MI6, Agenția de informații externe a Marii Britanii, a spus-o mai direct: „Serviciile de informații ruse au devenit puțin sălbatice, sincer.”

În aprilie, Germania a arestat doi cetățeni germano-ruși, fiind suspectați că au pus la cale atacuri asupra instalațiilor militare americane și a altor ținte în numele Serviciului de informații GRU de la Moscova.

În aceeași lună, Polonia a arestat un bărbat care se pregătea să transmită informațiile GRU despre aeroportul Rzeszow, un centru pentru armele către Ucraina, iar Marea Britanie a acuzat mai mulți bărbați pentru un atac incendiar asupra unei firme de logistică deținută de Ucraina din Londra.

Fenomenul care lovește Rusia se răspândește rapid. Criză acută din cauza sancțiunilor SUA

Ads

În iunie, Franța a arestat un cetățean ruso-ucrainean care a fost rănit după ce a încercat să facă o bombă în camera sa de hotel din Paris. În iulie, s-a constatat că Rusia a complotat să-l omoare pe Armin Papperger, șeful Rheinmetall, cea mai mare firmă de arme din Germania.

Pe 9 septembrie, traficul aerian pe aeroportul Arlanda din Stockholm a fost oprit pentru mai bine de două ore după ce dronele au fost observate deasupra pistelor.

Oficialii serviciilor secrete franceze spun că Rusia a fost responsabilă pentru apariția sicrielor acoperite cu steagul francez și purtând mesajul „Soldații francezi ai Ucrainei” lăsate la Turnul Eiffel din Paris în iunie.

Un lider se transformă din „porumbel în șoim” contra lui Putin. Țara care trimite o armă de temut în Ucraina

„Ceea ce încearcă Putin să facă este să ne lovească peste tot”, argumentează Fiona Hill, care a servit anterior în Consiliul de securitate națională al Americii. Ea compară strategia cu filmul câștigător de Oscar: „Everything Everywhere All at Once”.

Intervenția rusă are scopul de a pune presiune asupra NATO fără a provoca un război. „Avem și linii roșii”, spune doamna Hill, „și Putin încearcă să le simtă”. Dar dacă el este cu adevărat condus de un spirit revoluționar, convins că Occidentul este un edificiu putred, asta sugerează că vor fi depășite mai multe linii în lunile și anii următori.

Ads