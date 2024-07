Racheta Kh-101 care a lovit spitalul de copii din Kiev avea componente occidentale care au făcut-o „mai inteligentă” VIDEO

Tipul de rachetă rusească ce a lovit luni, 8 iulie, un spital pentru copii din Kiev se bazează pe componente de concepţie occidentală, demonstrând succesul Kremlinului în evitarea sancţiunilor, susțin experții militari.

Filmată cu o secundă înainte de a lovi spitalul, racheta Kh-101 este una dintre cele mai avansate rachete de croazieră ale Rusiei şi este esenţială pentru intensificarea campaniei sale de atacuri aeriene asupra Ucrainei, relatează Financial Times.

Apărarea antiaeriană ucraineană nu a fost pe deplin eficientă împotriva ultimului baraj cu rachete, întrucât rușii au schimbat tactica, după ce au tot tatonat în căutare de vulnerabilități până când au descoperit lacune, au explicat experții.

Opt rachete din 38 lansate de Rusia asupra Ucrainei în dimineața de 8 iulie au trecut de apărarea antiaeriană, lovind clădiri rezidențiale și unități medicale, între care și cel mai mare spital pediatric din Ucraina, aflat la Kiev. În total, au murit 43 de persoane și aproape 200 au fost rănite. Este cel mai sângeros atac de la cel asupra Kievului, în decembrie anul trecut.

Potrivit experților care au analizat înregistrările video surprinzând o rachetă rusească în aer înainte de a lovi spitalul Ohmatdit, rușii au lansat o rachetă de croazieră Kh-101. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a recuperat fragmente de la locul impactului, iar o sursă din SBU a declarat pentru Kyiv Independent că racheta a fost lansată spre țintă cu o traiectorie preprogramată.

Racheta Kh-101 zbura la înaltă altitudine înainte de a intra în picaj către ținta sa, a apreciat Fabian Hoffmann, expert în domeniul apărării și cercetător doctoral la Universitatea din Oslo.

Here is a summary of the details that I posted yesterday conclusively proving the missile in question is a Kh-101, not an AIM-120 or any other type of missile. From the rear section to the front part:

1) If you zoom in and look closely, you'll see atmospheric distortions… pic.twitter.com/xkVypbcXbW