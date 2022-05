Solistul trupei rock „Okean Elzy”, Sviatoslav Vakarciuk, le-a cântat angajaților centralei nucleare Cernobîl, în interiorul clădirii.

Fost deputat al Radei Supreme din Ucraina, cântărețul în vârstă de 47 de ani a fost filmat în timp ce interpreta o cunoscută piesă a sa, ”Totul va fi bine”, potrivit Obozrevatel.

Vakarciuk a cântat vineri, 13 mai, într-un costum de protecție alb.

Într-un mesaj postat pe Twitter, artistul a lăudat curajul celor care i-au apărat nu doar pe ucraineni, ci și întreaga Europă de radiații.

It is probably the first in history music performance at Chornobyl power station!

Incredible workers - brave and dedicated to their job.

Everything is gonna be alright! #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XLeHPDwrJY